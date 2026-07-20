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Хирургический сюрприз: вместо операции на ноге удалили зубы 0 398

В мире
Дата публикации: 20.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Операция

ChatGPT

17-летняя жительница Франции поступила в клинику Côte d'Opale на плановую операцию на лодыжке, но после наркоза обнаружила, что хирурги по ошибке удалили ей все четыре зуба мудрости.

По словам матери пациентки, до начала операции все проходило в штатном режиме. Однако после вмешательства хирург вышел к родственникам и сообщил, что во время подготовки к операции произошла ошибка.

Как рассказала мать девушки, врач сразу после операции признал ошибку. Очнувшись, пациентка поняла, что нога осталась не прооперированной, а во рту оказались марлевые тампоны после стоматологического вмешательства.

Клиника принесла семье извинения, предложила компенсацию, психологическую помощь и начала внутреннее расследование. Однако родственники отказались от досудебного соглашения и решили обратиться в суд. По их словам, после случившегося девушка страдает тревожностью и нарушениями сна. Запланированную операцию на лодыжке ей проведут позже.

Случай во французской клинике стал наглядным напоминанием о том, насколько важны строгая проверка личности пациента и соблюдение всех медицинских протоколов перед операцией. Теперь обстоятельства этой необычной врачебной ошибки предстоит установить следствию, а семье девушки — добиваться справедливости в суде.

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#компенсация #следствие
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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