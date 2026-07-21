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Алиев заявил, что Россия и Германия провели тайную встречу в Баку 0 150

В мире
Дата публикации: 21.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в середине июля в Баку прошли переговоры между представителями Германии и России, посвященные поиску путей урегулирования украинского конфликта.

По словам Алиева, встреча состоялась без ведома азербайджанских властей, однако была зафиксирована по данным о передвижении воздушных судов. Об этом пишет Bloomberg.

«Наша территория была использована для такой встречи без нашего ведома. Я не могу комментировать детали, поскольку мы не присутствовали на встрече. Однако данные о рейсах позволяют мне утверждать, что секретная встреча в Баку действительно состоялась», — заявил азербайджанский лидер на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Глава Азербайджана уточнил, что переговоры проходили с 12 по 14 июля, и подчеркнул, что Баку приветствует любые инициативы, направленные на прекращение огня.

«Если эта встреча была призвана способствовать прекращению войны между Россией и Украиной, мы можем только приветствовать это», — добавил он.

В ответ на это заявление канцлер ФРГ Фридрих Мерц категорически опроверг свою информированность о произошедшем.

«Мне ничего не известно о такой встрече», — кратко заявил немецкий канцлер.

Тема возможного возобновления неформальных контактов между Берлином и Москвой приобрела новую остроту на фоне публикации британской газеты The Times. На прошлой неделе издание со ссылкой на источники сообщило, что в Германии активизировались усилия по восстановлению каналов связи с Россией, а в правительственных кругах обсуждаются различные варианты посредничества.

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#президент #Украина #дипломатия #переговоры #Россия #Германия #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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