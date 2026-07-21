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Американская база под ударом: WSJ раскрыла неизвестные детали атаки Ирана 0 414

В мире
Дата публикации: 21.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Американская база

Американские СМИ раскрыли новые подробности иранской атаки на авиабазу США в Иордании. По данным The Wall Street Journal, удары пришлись по нескольким объектам базы, в том числе по жилому корпусу, где находились военнослужащие.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила новые подробности иранского ракетного удара по авиабазе «Муваффак Салти» в Иордании, в результате которого погибли двое военнослужащих США.

По информации издания, первая ракета попала в тренажерный зал. После срабатывания сирены большинство военных успели укрыться в убежищах, однако несколько человек получили ранения.

Через несколько часов вторая ракета поразила пустой ангар для самолетов, а третья — жилой блок, где отдыхали военнослужащие. Несмотря на повторный сигнал тревоги, не все успели добраться до укрытий.

Пентагон подтвердил гибель первого лейтенанта с Гавайев и рядовой из Техаса. Еще один американский военнослужащий числится пропавшим без вести. Пока остается неизвестным, погибли ли военные внутри здания или по пути к убежищу.

По оценке WSJ, тот факт, что все три ракеты смогли преодолеть систему противовоздушной обороны, вызывает вопросы об эффективности защиты американских военных объектов на Ближнем Востоке. В регионе размещены около 50 тысяч военнослужащих США.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что американские военные погибли 17 июля во время отражения массированной воздушной атаки Ирана.

Новые подробности удара свидетельствуют, что атака была направлена не только против инфраструктуры авиабазы, но и затронула места размещения личного состава. Это может усилить дискуссию в США о надежности системы защиты американских объектов на Ближнем Востоке.

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#Иран #США #ближний восток #безопасность #пентагон #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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