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Американские самолеты-заправщики могут перебазироваться в Болгарию 1 200

В мире
Дата публикации: 21.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Американские самолеты-заправщики

Парламент рассмотрит запрос о размещении на авиабазе Безмер до восьми самолетов ВВС США для поддержки операций на Ближнем Востоке.

Правительство Болгарии направило в парламент запрос о разрешении разместить на авиабазе Безмер до восьми американских самолетов-заправщиков. Как ожидается, они будут использоваться для обеспечения военных операций США на Ближнем Востоке.

Авиабаза Безмер расположена примерно в 260 километрах к юго-востоку от Софии. По данным болгарских властей, инициатива реализуется по запросу Соединенных Штатов.

Вопрос должен быть вынесен на рассмотрение парламента уже в понедельник. Болгария, являющаяся членом НАТО, должна получить одобрение депутатов на размещение иностранных военных самолетов на своей территории.

Если парламент поддержит инициативу, авиабаза Безмер станет одним из пунктов обеспечения американской авиации, задействованной в операциях на Ближнем Востоке.

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#НАТО #США #ближний восток #авиация #Болгария #парламент #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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