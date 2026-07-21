Парламент рассмотрит запрос о размещении на авиабазе Безмер до восьми самолетов ВВС США для поддержки операций на Ближнем Востоке.

Правительство Болгарии направило в парламент запрос о разрешении разместить на авиабазе Безмер до восьми американских самолетов-заправщиков. Как ожидается, они будут использоваться для обеспечения военных операций США на Ближнем Востоке.

Авиабаза Безмер расположена примерно в 260 километрах к юго-востоку от Софии. По данным болгарских властей, инициатива реализуется по запросу Соединенных Штатов.

Вопрос должен быть вынесен на рассмотрение парламента уже в понедельник. Болгария, являющаяся членом НАТО, должна получить одобрение депутатов на размещение иностранных военных самолетов на своей территории.

Если парламент поддержит инициативу, авиабаза Безмер станет одним из пунктов обеспечения американской авиации, задействованной в операциях на Ближнем Востоке.