Директор Федерального бюро расследований США Кэш Патель, как сообщают американские СМИ, планирует в середине октября посетить Россию. Если поездка состоится, это станет первым визитом главы ФБР в страну более чем за десять лет.

О возможной поездке сообщило издание Politico со ссылкой на источники. По их информации, визит предварительно запланирован на 14–15 октября. При этом подчеркивается, что планы пока не окончательны и могут измениться.

По данным собеседников издания, Патель сначала прибудет в Москву, а затем отправится в Санкт-Петербург.

Ожидается, что в Москве директор ФБР встретится с руководством Федеральной службы безопасности России. При этом пока неизвестно, состоится ли его встреча с президентом России Владимиром Путиным или представителями администрации Кремля.

Не раскрываются и темы возможных переговоров. Официальных комментариев со стороны американских или российских властей по поводу визита пока не поступало.

Если поездка состоится, она станет первой для директора ФБР в Россию с 2013 года. Тогда страну посещал Роберт Мюллер, который возглавлял бюро с 2001 по 2013 год.

На фоне сохраняющейся напряженности в отношениях между США и Россией подобные контакты между руководителями силовых ведомств происходят крайне редко, поэтому возможный визит уже привлек внимание американских и международных СМИ. Однако до официального подтверждения обеих сторон информация остается на уровне сообщений источников.