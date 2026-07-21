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Директор ФБР может впервые за много лет посетить Россию: что известно 0 107

В мире
Дата публикации: 21.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кэш Патель
ФОТО: BB.LV/AI

Директор Федерального бюро расследований США Кэш Патель, как сообщают американские СМИ, планирует в середине октября посетить Россию. Если поездка состоится, это станет первым визитом главы ФБР в страну более чем за десять лет.

О возможной поездке сообщило издание Politico со ссылкой на источники. По их информации, визит предварительно запланирован на 14–15 октября. При этом подчеркивается, что планы пока не окончательны и могут измениться.

По данным собеседников издания, Патель сначала прибудет в Москву, а затем отправится в Санкт-Петербург.

Ожидается, что в Москве директор ФБР встретится с руководством Федеральной службы безопасности России. При этом пока неизвестно, состоится ли его встреча с президентом России Владимиром Путиным или представителями администрации Кремля.

Не раскрываются и темы возможных переговоров. Официальных комментариев со стороны американских или российских властей по поводу визита пока не поступало.

Если поездка состоится, она станет первой для директора ФБР в Россию с 2013 года. Тогда страну посещал Роберт Мюллер, который возглавлял бюро с 2001 по 2013 год.

На фоне сохраняющейся напряженности в отношениях между США и Россией подобные контакты между руководителями силовых ведомств происходят крайне редко, поэтому возможный визит уже привлек внимание американских и международных СМИ. Однако до официального подтверждения обеих сторон информация остается на уровне сообщений источников.

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#США #дипломатия #визит #ФБР #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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