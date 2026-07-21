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Кто эта женщина рядом с Трампом? Наряд первой леди США на финале ЧМ-2026 породил волну домыслов 0 378

В мире
Дата публикации: 21.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кто это женщина рядом с Трампом?

Финал Чемпионата мира по футболу запомнится не только победой испанской сборной, но и довольно необычным образом, который выбрала первая леди США.

Мелания Трамп появилась в пуленепробиваемой смотровой ВИП-ложе в наряде от американского дизайнера Тома Брауна, которого она редко удостаивает своим вниманием. Но главное, на что обратили внимание зрители, это обувь.

Супруга американского президента известна своей любовью к туфлям на высоком каблуке, на этот же раз на ней красовались балетки. Кроме того, лицо Мелании украшали крупные солнцезащитные очки, в которых отражалось футбольное поле. По мнению многих, совершенно лишний аксессуар за пуленепробиваемым стеклом.

Стиль как послание

Выбор американского дизайнера Тома Брауна — редкий случай для Мелании Трамп. Обычно первая леди предпочитает европейские люксовые дома, такие как Christian Dior и Dolce & Gabbana. Эксперты связывают это с бойкотом, объявленным многими американскими модельерами во время первого президентского срока Трампа, когда они отказались создавать наряды для инаугурации.

Однако в этот раз Мелания, возможно, решила сделать своеобразное патриотическое заявление, используя моду как инструмент для послания Америке: три полоски в цветах американского флага, украшающие жакет Мелании, являются узнаваемым элементом бренда.

Теория заговора

Тем не менее наибольшее внимание привлекли не патриотические мотивы, а детали образа, которые дали пищу конспирологам. Темные солнцезащитные очки, надетые в помещении, мгновенно стали объектом обсуждения. Пользователи соцсетей задавались вопросом, зачем первой леди очки на трибуне и не скрывают ли они тот факт, что это «фальшивая Мелания». Масла в огонь подлила и обувь на плоской подошве.

Эта теория заговора возникла еще в 2017 году, когда наблюдатели заметили несоответствия в чертах лица, манере поведения и стиле одежды супруги действующего президента США. В тот раз Мелания также была замечена в подобной обуви, что было нехарактерно для её привычного стиля. Некоторые пользователи соцсетей отметили, что необычным было уже само нахождение Мелании рядом с Трампом в течение двух часов. Впрочем, часть комментаторов уверены в том, что первая леди просто использовала возможность побыть рядом со своим супругом и, возможно, о чем-то с ним поговорить: непростые отношения в семье Трампа давно перестали быть тайной для американцев.

Стоит отметить, что ранее пресс-секретарь и директор по коммуникациям госпожи Трамп уже опровергали слухи о наличии у нее двойников. Впрочем, как резонно замечают в сети, официальные каналы все равно бы все отрицали, даже если бы это было правдой. Тем не менее разговоры о дублерше продолжают вспыхивать всякий раз, когда внешний вид или поведение Мелании Трамп вызывает вопросы у общественности. А в этот раз вопросов появилось предостаточно.

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#мода #социальные сети #стиль #обувь #внешность
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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