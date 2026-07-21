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Лукашенко заявил, что для «безопасности» развернул спецназ на границе с Украиной 0 12

В мире
Дата публикации: 21.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что по его приказу силы специальных операций были рассредоточены вдоль границы с Украиной.

По его словам, это связано с обеспечением безопасности страны. «Это не значит, что мы на кого-то нападаем. Мы ни на кого не нападаем, мы обеспечиваем свою безопасность», — заявил Лукашенко на селекторном совещании.

Также в ходе совещания Лукашенко поручил направлять в армию тех, кто не выполняет рабочие обязанности или нарушает трудовую дисциплину в период уборочной кампании. По его словам, такие граждане могут быть направлены в распоряжение сил спецопераций. «Всех, кто не умеет работать, — в армию и на южную границу. В лес. Там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу рассредоточены по украинской границе», — сказал Лукашенко. По словам президента Беларуси, такие граждане могут быть направлены на границу с Украиной. «Неделя подготовки — гранатомет, пулемет — и туда, в распоряжение сил специальных операций», — заявил президент.

Заявление Лукашенко прозвучало на фоне усиления военных мероприятий в стране. По данным проекта BELPOL, с начала года были восстановлены 43 бомбоубежища. В июне Министерство обороны Беларуси провело учения в Гродненской области, граничащей с Польшей и Литвой. В ходе мероприятий отрабатывались вопросы мобилизации граждан и транспорта, а также проводилась проверка данных нескольких тысяч военнообязанных.

Ранее источники The Wall Street Journal сообщали, что президент России Владимир Путин усилил давление на Лукашенко, добиваясь более активного участия Минска в войне против Украины. По данным издания, Москва может стремиться использовать территорию Беларуси для ударов по Украине и открытия нового направления боевых действий. В случае отказа Кремль угрожал сокращением финансовой поддержки, писала газета.

Опасения по поводу возможного вовлечения Беларуси в конфликт ранее выражали президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский. Макрон в мае провел телефонный разговор с Лукашенко и предупредил его о последствиях возможного участия Минска в войне.

В апреле Лукашенко заявлял, что Беларусь в случае войны сможет увеличить численность вооруженных сил и силовых структур до 500 тыс. человек. Подводя итоги комплексной проверки вооруженных сил, он сообщил, что сейчас «под ружьем» находятся 70 тыс. человек, а с учетом структур МВД и КГБ — 100 тыс, передает The Moscow Times.

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#Лукашенко #Украина #граница #Беларусь #Россия #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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