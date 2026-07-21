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Новый премьер Британии провел масштабную чистку правительства: кто потерял свои посты 0 363

В мире
Дата публикации: 21.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Энди Бернем
ФОТО: пресс-фото

В первый же день после вступления в должность премьер-министр Великобритании Энди Бернем провел масштабные перестановки в кабинете министров. Ряд влиятельных членов правительства, считавшихся близкими к его предшественнику Киру Стармеру, лишились своих постов, а ключевые министерства возглавили союзники нового главы правительства.

Сразу после официального вступления в должность Бернем провел телефонные разговоры с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. В беседе с Трампом он подтвердил приверженность вопросам обороны и безопасности, а Зеленского заверил, что Великобритания продолжит поддерживать Украину.

Затем премьер объявил новый состав правительства. Одним из главных изменений стала отставка министра финансов Рэйчел Ривз, министра жилищного строительства Стива Рида и бывшего вице-премьера Дэвида Лэмми. Все трое считались политиками, близкими к Стармеру.

Пост министра финансов занял бывший министр обороны Джон Хили. Министерство иностранных дел возглавил бывший лидер Лейбористской партии Эд Милибэнд, а министром обороны стал Уэс Стритинг, который ранее отказался бороться с Бернемом за лидерство в партии.

Несколько министров сохранили свои должности. Так, министр внутренних дел Шабана Махмуд продолжит курировать реформу системы предоставления убежища, предусматривающую ужесточение миграционных правил. По ее словам, правительство намерено довести начатые изменения до конца.

Министр труда и пенсий Пэт Макфадден также остался в кабинете. Бывший министр иностранных дел Иветт Купер получила портфель министра здравоохранения, а Лиза Нэнди сохранила пост министра культуры. Министерство бизнеса вновь возглавил Джонатан Рейнолдс.

Луиза Хейг, которая в прошлом году покинула пост министра транспорта и затем участвовала в подготовке кампании Бернема, стала первым государственным секретарем и министром Кабинета министров. Министерство жилищного строительства вновь возглавила Анджела Рейнер.

Министром образования назначена Люси Пауэлл, руководителем парламентской фракции лейбористов стала Аннелиз Миджли, а Министерство энергетики возглавила Миатта Фанбулле. Все они входят в число политиков, поддерживавших Бернема в борьбе за лидерство.

Первые кадровые решения нового премьер-министра показывают, что он намерен сформировать собственную команду и опираться на ближайших союзников. При этом часть опытных министров сохранила свои должности, что должно обеспечить преемственность в работе правительства.

Обновленный кабинет приступает к работе сразу после смены руководства страны, а первые решения нового правительства ожидаются уже в ближайшие дни.

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#кабинет министров #Украина #Великобритания #министры #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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