Легендарная венгерская шахматистка Юдит Полгар отказалась баллотироваться на пост президента страны, заявив, что не чувствует в себе сил взять на себя ответственность за объединение общества.

Самая титулованная шахматистка в истории Юдит Полгар отклонила предложение стать кандидатом на пост президента Венгрии. Накануне премьер-министр страны Петер Мадьяр заявил, что хотел бы видеть именно ее главой государства.

Однако сама Полгар вскоре ответила отказом.

«Я не чувствую себя достаточно сильной, чтобы взять на себя историческую ответственность за объединение разделенной нации, поэтому не могу принять это приглашение», — написала она в социальных сетях.

При этом шахматистка поблагодарила Петера Мадьяра за доверие и высоко оценила его решение предложить независимого, беспартийного кандидата, несмотря на парламентское большинство его политической силы. По мнению Полгар, следующим кандидатом также должен стать человек, способный объединить общество и пользоваться доверием всех граждан.

По словам корреспондента Стефана Боса, отказ стал серьезным ударом для премьер-министра, который рассчитывал, что авторитет всемирно известной спортсменки поможет преодолеть политический раскол в стране.

Вместе с тем наблюдатели не исключают, что на решение Полгар могли повлиять вопросы, связанные с финансированием ее шахматного фонда при прежнем правительстве Виктора Орбана. По сообщениям СМИ, через компанию и фонд шахматистки было выделено около 1,9 млн евро на развитие шахмат в Венгрии. Сейчас новое руководство страны намерено проверить распределение государственных средств в период правления Орбана.

После ухода предыдущего президента Тамаша Шуйока Венгрии предстоит избрать нового главу государства, и, как ожидается, обсуждение кандидатур в парламенте будет непростым.

Отказ Юдит Полгар лишил Петера Мадьяра одного из самых сильных и символичных кандидатов на пост президента. Теперь поиск фигуры, способной объединить политически расколотую Венгрию, может стать одной из самых сложных задач для новой власти.