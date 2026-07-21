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Сняли Сырского: Зеленский назначил Драпатого главнокомандующим ВСУ 0 119

В мире
Дата публикации: 21.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Михаил Драпатый

Президент Украины Владимир Зеленский назначил командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-майора Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ вместо Александра Сырского. Об этом он рассказал в своем вечернем обращении.

"Определил, что новым Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины станет Михаил Драпатый. Вместе с Михаилом, Евгением Хмарой, Павлом Палисой определили, как должна быть обновлена конфигурация Генерального штаба Вооруженных Сил Украины", - сказал Зеленский.

Президент поблагодарил Сырского за оборону Киева, Харьковскую наступательную и Курскую операции, а также за вклад в защиту Украины.

Изменения в Минобороны и что известно о Драпатом

Как сообщал УНИАН, 16 июля Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров. В частности, Михаил Федоров был освобожден от должности министра обороны.

Его отставка сопровождалась акциями протеста в Киеве и других городах с призывами в поддержку Федорова на этом посту. Также участники митингов выражали свое недовольство Сырским.

В информационном поле активно обсуждалась версия конфликта между Сырским и Федоровым как возможная причина увольнения последнего. В то же время Зеленский анонсировал "решение по поводу армии" после переговоров с ними обоими.

Также издание Financial Times отмечало, что Зеленский предложил Федорову другую должность с широкими полномочиями, но Федоров хочет вернуться только в Министерство обороны.

Кроме того, Сырский отметил, что для него стало неожиданностью узнать о своем конфликте с Федоровым. Он также раскритиковал Федорова из-за новых контрактов, мобилизации и перераспределения зарплат.

Как известно, Драпатый - один из самых молодых украинских генералов, прошедших всю войну с Россией с первых дней 2014 года. Он воевал на Донбассе, командовал подразделениями в самых горячих точках, а впоследствии сыграл ключевую роль во время широкомасштабного вторжения 2022 года.

Во время полномасштабного вторжения Драпатый руководил сложными операциями на юге и востоке. После этого он был назначен заместителем Главнокомандующего ВСУ, а в 2024 году - командующим Сухопутными войсками.

Впоследствии в Силах обороны Украины была создана новая группировка - Объединенные силы, которую возглавил Драпатый, пишет УНИАН.

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#Украина #Зеленский #увольнение #Сырский #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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