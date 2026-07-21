Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

США уже десять ночей подряд наносят удары по Ирану: напряженность в Ормузском проливе растет 2 261

В мире
Дата публикации: 21.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Армия США
ФОТО: пресс-фото

Вооруженные силы США провели очередную серию ударов по военным объектам на территории Ирана. По данным американского командования, операция стала уже десятой подряд с момента возобновления боевых действий, а обстановка в районе Ормузского пролива остается напряженной.

Иранские СМИ сообщили о взрывах сразу в нескольких регионах страны. Агентство Tasnim передало информацию об ударах по городу Конарак в провинции Систан и Белуджистан, а также по портовому городу Чабахар на побережье Оманского залива.

Государственный телеканал Press TV сообщил об ударах в районе Шираза. В свою очередь агентство Fars заявило о нескольких взрывах возле острова Кешм в Ормузском проливе и в районе портового города Бендер-Аббас.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило завершение очередной серии атак. По заявлению американской стороны, удары были нанесены по военным командным центрам, военно-морским объектам, позициям запуска ракет и беспилотников, а также по средствам противовоздушной обороны.

В CENTCOM заявили, что целью операции является снижение возможностей Ирана атаковать торговые суда, проходящие через Ормузский пролив.

Одновременно сохраняется напряженная ситуация на одном из важнейших морских торговых маршрутов мира. Британская организация по координации морской торговли (UKMTO) сообщила, что в Ормузском проливе у побережья Омана неизвестный снаряд попал в нефтяной танкер. Днем ранее после аналогичного инцидента в этом районе загорелось другое судно.

Ормузский пролив остается ключевым маршрутом для мировых поставок нефти, поэтому любые военные инциденты в этом районе вызывают повышенное внимание международного сообщества и участников рынка.

На этом фоне Иран вновь заявил, что суда должны проходить пролив по маршруту, проходящему вблизи иранского побережья. В Тегеране утверждают, что именно этот путь является безопасным для гражданского судоходства.

Пока обмен ударами продолжается, риски для безопасности судоходства в регионе остаются высокими, а ситуация вокруг Ормузского пролива продолжает осложняться.

×
Читайте нас также:
#Иран #США #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
2
1
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Тест на гонорею
Изображение к статье: Американские самолеты-заправщики
Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: Энди Бернем

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Riga Food 2026 приглашает на финал «Дуэлей гриля»
Lifenews
Изображение к статье: Президент Никарагуа Даниэль Ортега.
В мире
Изображение к статье: Легендарная венгерская шахматистка Юдит Полгар.
В мире
Изображение к статье: Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс
В мире
Изображение к статье: Крушение парома
В мире
Изображение к статье: люди разных национальностей за экзаменационными столами
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Riga Food 2026 приглашает на финал «Дуэлей гриля»
Lifenews
Изображение к статье: Президент Никарагуа Даниэль Ортега.
В мире
Изображение к статье: Легендарная венгерская шахматистка Юдит Полгар.
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео