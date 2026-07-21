Вооруженные силы США провели очередную серию ударов по военным объектам на территории Ирана. По данным американского командования, операция стала уже десятой подряд с момента возобновления боевых действий, а обстановка в районе Ормузского пролива остается напряженной.

Иранские СМИ сообщили о взрывах сразу в нескольких регионах страны. Агентство Tasnim передало информацию об ударах по городу Конарак в провинции Систан и Белуджистан, а также по портовому городу Чабахар на побережье Оманского залива.

Государственный телеканал Press TV сообщил об ударах в районе Шираза. В свою очередь агентство Fars заявило о нескольких взрывах возле острова Кешм в Ормузском проливе и в районе портового города Бендер-Аббас.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило завершение очередной серии атак. По заявлению американской стороны, удары были нанесены по военным командным центрам, военно-морским объектам, позициям запуска ракет и беспилотников, а также по средствам противовоздушной обороны.

В CENTCOM заявили, что целью операции является снижение возможностей Ирана атаковать торговые суда, проходящие через Ормузский пролив.

Одновременно сохраняется напряженная ситуация на одном из важнейших морских торговых маршрутов мира. Британская организация по координации морской торговли (UKMTO) сообщила, что в Ормузском проливе у побережья Омана неизвестный снаряд попал в нефтяной танкер. Днем ранее после аналогичного инцидента в этом районе загорелось другое судно.

Ормузский пролив остается ключевым маршрутом для мировых поставок нефти, поэтому любые военные инциденты в этом районе вызывают повышенное внимание международного сообщества и участников рынка.

На этом фоне Иран вновь заявил, что суда должны проходить пролив по маршруту, проходящему вблизи иранского побережья. В Тегеране утверждают, что именно этот путь является безопасным для гражданского судоходства.

Пока обмен ударами продолжается, риски для безопасности судоходства в регионе остаются высокими, а ситуация вокруг Ормузского пролива продолжает осложняться.