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Сырский впервые публично высказался о конфликте с Федоровым 2 740

В мире
Дата публикации: 21.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сырский
ФОТО: Thought Co

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский впервые публично прокомментировал сообщения о конфликте с отправленным в отставку министром обороны Михаилом Федоровым. Он заявил, что не считает их отношения личным противостоянием, извинился перед бывшим министром, если чем-либо его задел, и призвал сосредоточиться на войне, а не на внутренних спорах.

Свое заявление Сырский опубликовал на портале Militarnyi после того, как в украинских и зарубежных СМИ появились сообщения о его возможном конфликте с Михаилом Федоровым и даже о вероятной отставке самого главнокомандующего.

По словам Сырского, он с удивлением узнал из публикаций о якобы существовавшем противостоянии. Он охарактеризовал отношения с бывшим министром как рабочие, отметив, что между ними действительно возникали сложные вопросы и разные взгляды.

«Если я чем-то кого-то обидел, Михаил, простите. Я бываю жестким», — заявил главнокомандующий, добавив, что сейчас главное — сосредоточиться на победе Украины, а не на личных разногласиях.

Сырский также отверг утверждения о том, что он выдвигал руководству страны ультиматумы или пытался управлять армией через мессенджеры. Кроме того, он назвал ложными обвинения в том, что выступает против широкого применения беспилотников. По его словам, именно под его руководством были созданы Силы беспилотных систем.

Отдельно главнокомандующий затронул вопрос финансирования армии. Он заявил, что часть средств, предназначенных для выплат военнослужащим, была направлена на закупку беспилотников. По словам Сырского, именно это стало причиной проблем с денежным обеспечением личного состава, а сейчас власти ищут возможность обеспечить своевременные выплаты.

Тем временем Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опроверг сообщения о возможной скорой отставке Сырского, назвав подобные публикации недостоверными. Однако тема кадровых перестановок в военном руководстве продолжает активно обсуждаться после увольнения Михаила Федорова с поста министра обороны и последовавших протестов.

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#Украина #финансирование #личные отношения #беспилотники #отставка #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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