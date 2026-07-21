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Трагедия у берегов Гайаны: после крушения парома десятки людей остаются пропавшими 0 95

В мире
Дата публикации: 21.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Крушение парома
ФОТО: пресс-фото

У побережья Гайаны произошла одна из крупнейших морских катастроф в регионе за последнее время. По последним данным, при крушении парома погибли не менее 27 человек, еще 83 пассажира и члена экипажа считаются пропавшими без вести.

О новых данных сообщил премьер-министр Гайаны Марк Филлипс. По его словам, на борту парома находились около 180 человек, спасти удалось 69.

Паром MV Barima выполнял рейс из столицы страны Джорджтауна в Порт-Кайтума, расположенный в регионе Эссекибо недалеко от границы с Венесуэлой.

Причины катастрофы пока официально не установлены. При этом власти сообщили, что капитан судна, которому удалось выжить, сдал положительный тест на марихуану. Будет ли этот факт связан с причинами происшествия, пока не сообщается.

Президент Гайаны Ирфаан Али пообещал провести полное, тщательное и независимое расследование обстоятельств трагедии.

По данным местных СМИ, сигнал бедствия с парома поступил примерно через восемь часов после начала запланированного 24-часового рейса. Один из выживших рассказал журналистам, что перед катастрофой услышал громкий звук. После этого в корпус начала поступать вода, судно накренилось и вскоре затонуло.

Затонувший паром был обнаружен примерно в 15 километрах от побережья. Поисково-спасательная операция продолжается, поэтому число погибших может измениться.

Сейчас главной задачей спасателей остается поиск десятков людей, которые до сих пор считаются пропавшими без вести. Одновременно следователи выясняют, что именно привело к одной из самых тяжелых морских трагедий в Гайане за последние годы.

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#президент #трагедия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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