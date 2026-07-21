Президент США Дональд Трамп опубликовал фотографию новорожденного сына вице-президента Джей Ди Вэнса и его супруги Уши раньше, чем это сделали сами родители.

Президент США Дональд Трамп неожиданно первым представил публике новорожденного сына вице-президента Джей Ди Вэнса и второй леди Уши Вэнс, передает Huff Рost.

На своей странице в Truth Social Трамп поздравил супругов с рождением четвертого ребенка и назвал мальчика «идеальным малышом». К публикации он прикрепил фотографию, на которой старший сын семьи держит на руках новорожденного, а рядом стоит его младшая сестра.

Лишь накануне Джей Ди и Уша Вэнс официально сообщили о рождении сына в социальной сети X. Они рассказали, что мальчика назвали Алеком Нилом Вэнсом, отметив, что мама и ребенок чувствуют себя хорошо, а старшие дети счастливы появлению младшего брата. Однако фотографий новорожденного супруги тогда не публиковали.

Алек Нил Вэнс стал четвертым ребенком в семье. У супругов также растут девятилетний Юэн, шестилетний Вивек и четырехлетняя Мирабель. По данным американских СМИ, это первый ребенок, родившийся у действующего вице-президента США с 1870-х годов.

Супруги также поблагодарили врачей военного медицинского центра имени Уолтера Рида и медицинскую службу Белого дома за помощь при родах.

Ранее Джей Ди Вэнс сообщил телеканалу NBC News, что не планирует уходить в официальный отпуск по уходу за ребенком. По его словам, работа не позволяет полностью отключиться от государственных дел, однако он намерен проводить больше времени дома, а дети будут чаще бывать в Белом доме. Уша Вэнс, напротив, после рождения сына на некоторое время уйдет из публичной жизни.

Публикация Дональда Трампа стала неожиданностью: именно президент, а не родители, впервые показал миру новорожденного Алека Нила Вэнса. Этот необычный жест сразу привлек внимание американских СМИ и пользователей социальных сетей.