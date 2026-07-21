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Трамп расширяет торговую войну с Канадой: вводятся новые 50-процентные тарифы 0 51

В мире
Дата публикации: 21.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дональд Трамп
ФОТО: пресс-фото

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых 50-процентных импортных пошлин на широкий перечень товаров из Канады. В Вашингтоне объясняют этот шаг «дискриминационной торговой политикой» Оттавы в отношении американской продукции.

Новые тарифы вступят в силу через 30 дней. Как сообщили в Белом доме, они затронут широкий ассортимент канадских товаров — от вина и хоккейных клюшек до цемента.

Для введения ограничений администрация Трампа использовала статью 338 Закона о тарифах 1930 года. Она позволяет США принимать ответные меры в отношении стран, которые, по мнению Вашингтона, проводят дискриминационную торговую политику.

Поводом для новых пошлин Белый дом назвал ограничения, с которыми американские производители сталкиваются на канадском рынке, в том числе в отношении алкогольной продукции, автомобилей и молочной отрасли.

При этом новые тарифы коснутся даже части товаров, которые подпадают под действие Соглашения о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой (USMCA). Это заметное отличие от предыдущих торговых ограничений, когда для участников соглашения обычно действовали многочисленные исключения.

В то же время ряд категорий продукции останется вне действия новых пошлин. Исключения сделаны для энергоносителей, калийных удобрений и товаров, на которые уже распространяются отраслевые тарифы.

Это очередной шаг администрации Трампа по ужесточению торговой политики после его возвращения в Белый дом. Новые меры могут еще сильнее осложнить отношения между США и Канадой, которые в последние месяцы уже неоднократно обменивались взаимными претензиями.

Несколько дней назад Трамп также пригрозил Канаде дополнительными торговыми мерами, связав их с масштабными лесными пожарами, дым от которых достиг территории США.

Введение новых пошлин может стать еще одним этапом обострения торгового спора между двумя соседними странами. Теперь внимание будет приковано к тому, последуют ли ответные меры со стороны Оттавы.

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#США #Дональд Трамп #Канада #экономика #тарифы #торговая война #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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