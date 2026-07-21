Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Врачи бьют тревогу: антибиотики перестают действовать против гонореи 0 180

В мире
Дата публикации: 21.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Тест на гонорею

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) предупреждает: в странах Европы все чаще выявляют штаммы гонореи, устойчивые к основным антибиотикам. Все больше случаев заражения происходит уже внутри региона, а не завозится из-за границы.

Число случаев гонореи, устойчивой к антибиотикам, продолжает увеличиваться по всей Европе. Если раньше такие инфекции были в основном связаны с зарубежными поездками, то с 2025 года специалисты фиксируют их активное распространение внутри европейских стран.

Наиболее заметный рост зарегистрирован во Франции, Германии, Швеции и Великобритании. Единичные случаи продолжают выявляться и в других государствах.

По словам экспертов ECDC, особенно тревожит тот факт, что бактерия становится менее чувствительной к цефтриаксону — основному препарату для лечения гонореи, а также к азитромицину, который нередко применяется в комбинированной терапии. Если устойчивость продолжит расти, возможности эффективного лечения будут постепенно сокращаться.

По данным специалистов, большинство устойчивых штаммов по-прежнему попадает в Европу из стран Юго-Восточной Азии, включая Камбоджу, Индонезию, Таиланд и Вьетнам. Однако все чаще фиксируется уже местная передача инфекции, что свидетельствует о начале ее самостоятельного распространения в Европе.

Гонорея остается одной из самых распространенных бактериальных инфекций, передающихся половым путем. Без своевременного лечения заболевание может привести к воспалительным заболеваниям органов малого таза, бесплодию и внематочной беременности.

По данным ECDC, за последние десять лет уровень заболеваемости гонореей в странах Евросоюза вырос на 303%. В 2024 году было зарегистрировано 106 331 подтвержденный случай — это самый высокий показатель с начала европейского эпидемиологического наблюдения в 2009 году. При этом специалисты отмечают, что рост объясняется не только увеличением числа заболевших, но и более широким тестированием населения.

В ECDC считают, что общий риск для населения пока остается низким. Однако людям, имеющим нескольких половых партнеров, практикующим незащищенные половые контакты или путешествующим в регионы с высоким распространением устойчивых штаммов, рекомендуют соблюдать меры профилактики, использовать средства защиты и при необходимости своевременно проходить обследование и лечение.

×
Читайте нас также:
#здравоохранение #медицина #эпидемия #Европа #профилактика #инфекции #антибиотики
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Американские самолеты-заправщики
Изображение к статье: Армия США
Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: Энди Бернем

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Медведь
Наша Латвия
Изображение к статье: Riga Food 2026 приглашает на финал «Дуэлей гриля»
Lifenews
Изображение к статье: Президент Никарагуа Даниэль Ортега.
В мире
Изображение к статье: Легендарная венгерская шахматистка Юдит Полгар.
В мире
Изображение к статье: Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс
В мире
Изображение к статье: Крушение парома
В мире
Изображение к статье: Медведь
Наша Латвия
Изображение к статье: Riga Food 2026 приглашает на финал «Дуэлей гриля»
Lifenews
Изображение к статье: Президент Никарагуа Даниэль Ортега.
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео