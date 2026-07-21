Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) предупреждает: в странах Европы все чаще выявляют штаммы гонореи, устойчивые к основным антибиотикам. Все больше случаев заражения происходит уже внутри региона, а не завозится из-за границы.

Число случаев гонореи, устойчивой к антибиотикам, продолжает увеличиваться по всей Европе. Если раньше такие инфекции были в основном связаны с зарубежными поездками, то с 2025 года специалисты фиксируют их активное распространение внутри европейских стран.

Наиболее заметный рост зарегистрирован во Франции, Германии, Швеции и Великобритании. Единичные случаи продолжают выявляться и в других государствах.

По словам экспертов ECDC, особенно тревожит тот факт, что бактерия становится менее чувствительной к цефтриаксону — основному препарату для лечения гонореи, а также к азитромицину, который нередко применяется в комбинированной терапии. Если устойчивость продолжит расти, возможности эффективного лечения будут постепенно сокращаться.

По данным специалистов, большинство устойчивых штаммов по-прежнему попадает в Европу из стран Юго-Восточной Азии, включая Камбоджу, Индонезию, Таиланд и Вьетнам. Однако все чаще фиксируется уже местная передача инфекции, что свидетельствует о начале ее самостоятельного распространения в Европе.

Гонорея остается одной из самых распространенных бактериальных инфекций, передающихся половым путем. Без своевременного лечения заболевание может привести к воспалительным заболеваниям органов малого таза, бесплодию и внематочной беременности.

По данным ECDC, за последние десять лет уровень заболеваемости гонореей в странах Евросоюза вырос на 303%. В 2024 году было зарегистрировано 106 331 подтвержденный случай — это самый высокий показатель с начала европейского эпидемиологического наблюдения в 2009 году. При этом специалисты отмечают, что рост объясняется не только увеличением числа заболевших, но и более широким тестированием населения.

В ECDC считают, что общий риск для населения пока остается низким. Однако людям, имеющим нескольких половых партнеров, практикующим незащищенные половые контакты или путешествующим в регионы с высоким распространением устойчивых штаммов, рекомендуют соблюдать меры профилактики, использовать средства защиты и при необходимости своевременно проходить обследование и лечение.