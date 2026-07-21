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«Выборов больше не будет»: президент Никарагуа сделал громкое заявление 0 273

В мире
Дата публикации: 21.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Президент Никарагуа Даниэль Ортега.
ФОТО: Instagram

Президент Никарагуа Даниэль Ортега объявил, что в стране больше не будут проводиться выборы. По мнению наблюдателей, это означает окончательный демонтаж демократической системы и закрепление авторитарной власти.

Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что выборы в стране больше проводиться не будут. Об этом он сообщил во время выступления по случаю годовщины Сандинистской революции 1979 года, передает NOS.

«Времена, когда поддерживаемые американцами партии могли прийти к власти, закончились. Здесь больше не будет выборов, которые дали бы им возможность захватить власть», — заявил 80-летний политик.

Ортега возглавляет Никарагуа с 2007 года, а до этого уже занимал пост президента в 1980-х. Все последующие выборы сопровождались преследованием оппозиции. Перед выборами 2021 года большинство потенциальных соперников главы государства были арестованы или лишены права участвовать в голосовании. После этого Ортега получил более 75% голосов.

В последние годы власти последовательно усиливали контроль над государственными институтами. В 2025 году жена президента Росарио Мурильо, занимавшая должность вице-президента, стала соправителем страны после внесения изменений в Конституцию. Одновременно президентский срок был увеличен с пяти до шести лет, а очередные выборы перенесены с 2026 на 2027 год.

Во время своего выступления Ортега также сообщил о намерении принять новые законы, которые фактически заблокируют деятельность оставшихся оппозиционных партий. Ранее в стране уже были закрыты или вынуждены прекратить работу десятки неправительственных организаций, правозащитных объединений и религиозных структур.

Отдельно президент резко раскритиковал Соединенные Штаты, выразив поддержку властям Венесуэлы и Кубы. При этом аналитики отмечают, что, несмотря на жесткую риторику, вероятность прямого вмешательства США в ситуацию в Никарагуа остается невысокой.

Эксперты считают заявление Даниэля Ортеги официальным отказом от проведения конкурентных выборов. По их мнению, власть в стране все больше концентрируется в руках семьи Ортеги — Мурильо, а перспективы демократических перемен внутри Никарагуа становятся все более призрачными.

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#выборы #США #оппозиция #свобода слова #демократия #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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