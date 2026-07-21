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Западные союзники потребовали от Зеленского навести порядок в военном руководстве 0 138

В мире
Дата публикации: 21.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Владимир Зеленский перед нелегким решением
ФОТО: пресс-фото

Западные партнеры Украины призвали президента Владимира Зеленского как можно скорее разрешить кризис в военном руководстве страны, возникший после увольнения министра обороны Михаила Федорова, пишет Financial Times. «Мы ваш главный финансовый источник, и нам нужна стабильность. Нам нужны люди, которых мы знаем, которым доверяем и с которыми сможем работать», — передал слова союзников чиновник, поддерживающий Киев.

Ситуация обострилась после того, как Федоров публично выступил против главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, а украинцы начали выходить на митинги в поддержку уволенного министра. К настоящему времени протесты охватили уже 16 городов. Из-за этого Зеленский стал обдумывать отставку Сырского. Смена главкома рискует подорвать обороноспособность государства, однако игнорирование призывов к переменам может еще больше обрушить рейтинги властей, отмечает FT.

Среди возможных кандидатов на пост главкома ВСУ называют командующего Объединенными силами Михаила Драпатого, командующего десантно-штурмовыми войсками Олега Апостола, командира 3-го армейского корпуса ВСУ Андрея Билецкого, командира «Азова» Дениса Прокопенко и замначальника Генштаба Владимира Горбатюка. Накануне Зеленский провел встречи с Драпатым, Билецким и Горбатюком.

По данным «Украинской правды», офис президента пытается снизить напряженность и дает понять, что новый главком не будет назначен без поддержки командиров корпусов. При этом часть военных выступает в защиту Сырского.

Тем временем исполняющим обязанности министра обороны был назначен глава Службы безопасности Украины Евгений Хмара. По данным источников, Зеленский предлагал уволенному Федорову пост в Совете национальной безопасности и обороны с обширными полномочиями. В новой роли он мог бы заниматься военными технологиями, реформой армии, развитием производства дальнобойного оружия и привлечением иностранных инвестиций в ВПК. Однако, как утверждают собеседники издания, Федоров был согласен вернуться только на должность министра обороны.

Для западных союзников кадровый конфликт в украинском военном руководстве стал особенно чувствительным из-за роли Федорова в реформировании оборонных закупок, расширении сотрудничества с иностранными поставщиками и развитии совместного производства беспилотников. Его смена может повлиять на дальнейшее взаимодействие Киева с партнерами.

При этом возможная отставка Сырского — выпускника Московского высшего общевойскового командного училища — стала бы маркером окончательного разрыва Украины с советским военным прошлым. По данным FT, в Украине усиливаются позиции молодых офицеров с опытом боевых действий против России, которые выступают за современный подход к ведению войны — с акцентом на беспилотники, децентрализованное управление и быструю адаптацию на поле боя, сообщает The Moscow Times.

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#Украина #кризис #реформы #назначения #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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