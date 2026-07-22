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100% сверху: Трамп объявил войну импортным лекарствам 0 70

В мире
Дата публикации: 22.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамп и пошлины на лекарства

ChatGPT.

С августа 2028 года все импортные дженерики будут облагаться пошлиной в 100%. В Белом доме рассчитывают вернуть их производство в США.

Администрация Дональда Трампа объявила о введении 100-процентной пошлины на все импортируемые в Соединенные Штаты непатентованные лекарственные препараты (дженерики). Новые тарифы вступят в силу в августе 2028 года и станут одной из самых масштабных протекционистских мер в американской фармацевтической отрасли.

По заявлению Белого дома, главная цель нововведения — вернуть производство дженериков на территорию США и сократить зависимость страны от зарубежных поставщиков, передает entrevue.fr.

Сегодня значительная часть непатентованных лекарств, продаваемых на американском рынке, производится в странах Азии и других регионах мира. Вашингтон считает такую зависимость угрозой для национальной безопасности и устойчивости системы здравоохранения.

Иностранным фармацевтическим компаниям фактически предоставлен двухлетний переходный период. За это время они смогут либо перенести производство в США, либо продолжить поставки, но уже с учетом новых таможенных сборов.

Эксперты предупреждают, что столь резкое повышение пошлин может привести к перестройке мировых цепочек поставок лекарств. Кроме того, в ближайшие годы американские потребители, вероятно, столкнутся с ростом цен на многие препараты, прежде чем новые производственные мощности начнут работать в полной мере.

Введение 100-процентной пошлины на импорт дженериков станет одним из самых жестких шагов администрации Трампа в сфере торговой политики. Власти рассчитывают стимулировать производство лекарств внутри страны, однако такой курс может обернуться как серьезными изменениями на мировом фармацевтическом рынке, так и временным подорожанием медикаментов для американских пациентов.

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#здравоохранение #Дональд Трамп #торговля #производство #таможня #экономика #Америка #лекарства #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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