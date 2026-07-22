Президент России Владимир Путин больше не намерен возвращать Украине часть оккупированных территорий в рамках какой бы то ни было сделки по прекращению войны и планирует сохранить их в качестве буферных зон, утверждает в среду, 22 июля, агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Три собеседника Bloomberg рассказали, что Путин по-прежнему намерен силой установить полный контроль над Донецкой областью Украины и сохранить за Россией районы Сумской и Харьковской областей близ российской границы. По их словам, глава Кремля якобы отказался от территориальных уступок, поскольку Россия рассматривает "все более конфронтационные заявления США как свидетельство того, что неформальные договоренности, достигнутые на его саммите на Аляске с президентом Дональдом Трампом, рухнули".

Путин готов к переговорам после захвата Донецкой области

Москва готова вернуться к переговорам лишь после захвата всей Донецкой области, утверждает источник Bloomberg. По словам одного из собеседников, министерство обороны России заверило Путина в том, что оно сможет установить полный контроль над территорией Донбасса к концу текущего года. При этом многие в российских вооруженных силах считают этот график нереалистичным и полагают, что взять под контроль Донецкую область удастся только в 2027 году, говорит источник агентства.

Bloomberg отмечает, что Путин ужесточил свою позицию в условиях наращивания ударов Украины вглубь России, в том числе по Москве, а также поддержки президентом США Дональдом Трампом нового законопроекта о санкциях, инициатором которого был сенатор Линдси Грэм.