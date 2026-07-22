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Что сделали с домом, где родился Гитлер? Решение властей удивило многих 1 239

В мире
Дата публикации: 22.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дом, где родился Адольф Гитлер.

Власти надеются, что новое назначение здания не позволит превратить его в место поклонения нацистской идеологии.

В австрийском городе Браунау-ам-Инн завершилась многолетняя реконструкция дома, в котором родился Адольф Гитлер. После ремонта историческое здание официально стало полицейским участком. На реализацию проекта было потрачено около 20 миллионов евро.

Дом, в котором будущий лидер нацистской Германии провел лишь первые месяцы своей жизни, расположен в центре Браунау-ам-Инне на одной из торговых улиц.

На протяжении многих лет здание находилось в частной собственности. До 2011 года в нем, в частности, работала мастерская для людей с особыми потребностями. Однако владелец отказался проводить необходимую реконструкцию в соответствии с современными требованиями.

После продолжительного судебного разбирательства власти Австрии в 2017 году экспроприировали недвижимость.

Экспертная комиссия рассматривала различные варианты дальнейшей судьбы здания. В итоге специалисты отвергли как идею сноса, так и предложение создать музей. Было принято решение реконструировать дом и разместить в нем районное управление полиции и местный полицейский участок.

Австрийские власти неоднократно подчеркивали, что стремятся исключить возможность превращения дома в место паломничества сторонников нацистской идеологии.

Перед зданием установлена мемориальная плита с надписью: «За мир, свободу и демократию. Никогда больше фашизма. Миллионы погибших напоминают нам об этом».

Преобразование дома, где родился Адольф Гитлер, в полицейский участок стало символическим решением австрийских властей. Таким образом они намерены сохранить историческое здание, но одновременно лишить его какого-либо культового значения и подчеркнуть приверженность демократическим ценностям.

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#история #полиция #Австрия #символика #нацизм #реконструкция #демократия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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