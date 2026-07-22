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Германия одобрила спорный франко-российский атомный проект 0 76

В мире
Дата публикации: 22.07.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Тепловыводящая сборка

Французский атомный концерн Framatome, вопреки критике, получил разрешение производить в ФРГ топливные элементы по лицензии "Росатома".

Власти Германии дали зеленый свет спорному франко-российскому ядерному проекту в федеральной земле Нижняя Саксония, несмотря на критику политиков и экспертов. Министерство окружающей среды Нижней Саксонии от имени федерального правительства выдало разрешение заводу компании Advanced Nuclear Fuels GmbH (ANF) в Лингене на производство топливных сборок российского образца в партнерстве с госкорпорацией "Росатом". Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства, опубликованном в среду, 22 июля.

ANF, дочерняя структура французского государственного концерна Framatome, подала заявку на разрешение эксплуатировать новую производственную линию в марте 2022 года - всего через несколько недель после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Новые тепловыделяющие сборки (ТВС) для атомных электростанций планируют выпускать по лицензии российской компании "ТВЭЛ" - "дочки" "Росатома". Они могут использоваться в Чехии, Венгрии или Болгарии, где до сих пор работают АЭС по советским и российским технологиям.

Условия реализации проекта

Основанием решения стало заключение федерального правительства, подготовленное в феврале при участии Министерства окружающей среды ФРГ, ведомства федерального канцлера и МВД Германии. В документе дана оценка рисков для безопасности и предложены специальные условия, на которых проект может быть реализован. Среди них: допуск в цеха сотрудников "Росатома" "лишь в исключительных случаях и в сопровождении", а также тщательная проверка и изоляция российских машин и программного обеспечения от IT-инфраструктуры завода.

На фоне российского вторжения в Украину, когда Евросоюз взял курс на энергонезависимость от России, планы Framatome вызвали бурю возмущения в среде экологов и гражданских активистов. Они считают, что сотрудничество с российской госкорпорацией увеличивает риски шпионажа и диверсий.

Критика проекта в Германии

Проект раскритиковали ряд немецких партий и экозащитников. Эксперт партии "зеленых" по вопросам атомной энергетики Харальд Эбнер (Harald Ebner) заявил, что федеральное правительство "имело в руках мощный юридический инструмент, чтобы не допустить "Росатом" в Нижнюю Саксонию". По его словам, вместо этого Берлин позволяет Москве "и дальше расширять свои инструменты геополитического шантажа в ущерб Европе". Критика прозвучала и со стороны представителей Христианско-демократического союза (ХДС).

"Федеральное правительство должно немедленно положить конец этой рулетке в сфере безопасности. Мы тщательно проверим разрешение и сопутствующие условия и оставляем за собой право на дальнейшие шаги", - сказала Беттина Аккерман (Bettina Ackermann) из общенациональной антиядерной организации .ausgestrahlt. Она указала, что онлайн-петицию "Нет атомной сделке с Путиным" подписали более 125 000 человек, потребовавших прекратить сотрудничество с российским атомным гигантом.

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#экология #энергетика #безопасность #критика #Росатом #Германия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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