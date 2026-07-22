Йохан Вадефуль обсудит с Андреем Сибигой кадровые решения, которые принял президент Зеленский. "Я бы хотел понять многие из них", - сказал глава МИД ФРГ.

Глава МИД Германии хочет обсудить с властями Украины кадровые перестановки в ВСУ. Об этом Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul) заявил в среду, 22 июля на пресс-конференции в Нигерии, отвечая на вопрос DW. Министр анонсировал, что уже в ближайшее время проведет переговоры с украинским коллегой Андреем Сибигой "о положении в сфере безопасности в целом, но, конечно, и о кадровых решениях, которые принял президент Зеленский". "Я бы хотел понять многие из них", - сказал Вадефуль.

"Германия принадлежит и будет принадлежать к числу крупнейших сторонников Украины - политически, экономически, финансово. Поэтому мы крайне заинтересованы в том, чтобы подробно знать, что там происходит. Но я уверен, что это решения, которые мы сможем понять. И что в целом процесс реформ в Украине будет продолжен", - добавил министр.

По его словам, для продвижения на пути в Евросоюз власти Украины должны проводить дальнейшие реформы "для обустройства в стране правового государства, демократии и парламентаризма".