Предупреждение прозвучало после того, как болгарское правительство предложило временно разместить до восьми американских самолётов-заправщиков на авиабазе Безмер на юго-востоке страны.

Иран напрямую предупредил Болгарию из-за планов разместить на ее территории американские военные самолеты, заявив, что София не должна допустить превращения страны в плацдарм для операций против Тегерана.

Предостережение последовало после того, как болгарское правительство предложило временно разместить на авиабазе Безмер на юго-востоке страны до восьми американских самолетов-заправщиков.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что любая поддержка американских ударов сделает Болгарию соучастницей того, что Тегеран называет «агрессией и военными преступлениями».

В Софии и Вашингтоне пытаются развеять эти опасения, настаивая, что размещение носит оборонительный характер и не связано с военными операциями на Ближнем Востоке.

Европейское командование вооруженных сил США заявило, что внимательно следит за ситуацией и остается готовым реагировать на возможные угрозы.

«Соединенные Штаты поддерживают региональные оборонительные возможности по всему восточному флангу НАТО, включая Болгарию, и тесно взаимодействуют с болгарским правительством, а также с нашими союзниками и партнерами во всем регионе», – говорится в сообщении.

«Мы остаемся бдительны и готовы отразить любые потенциальные угрозы».

Ранее эти самолеты базировались в аэропорту Софии, но в конце июня им было предложено покинуть гражданский объект. После того как Вашингтон повторно обратился с просьбой о размещении, болгарское правительство предложило перевести их на военную базу в Безмере.

Самолеты-заправщики позволяют истребителям и другим военным воздушным судам дольше находиться в воздухе, пополняя их запас топлива прямо в полете.

МИД Болгарии решительно отверг утверждения о том, что страна может быть использована для поддержки ударов по Ирану.

«О том, чтобы какие-либо военные операции на Ближнем Востоке велись с территории Болгарии, не может быть и речи», – заявили в министерстве.

Болгарское правительство добавило, что не предпринимает в отношении Тегерана враждебных шагов и призвало и Иран, и США прекратить военные действия и вернуться к переговорам о закреплении устойчивого режима прекращения огня.

Этот обмен заявлениями происходит на фоне нового обострения напряженности между Вашингтоном и Тегераном после срыва временного перемирия.

Это не первое предупреждение Ирана Болгарии: в апреле Тегеран направил в Софию дипломатическую ноту, предостерегающую от предоставления американской военной авиации болгарских аэродромов для операций против Ирана.