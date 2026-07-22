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Из-за всплеска насилия на всех вокзалах Германии запретят пить алкоголь 1 71

В мире
Дата публикации: 22.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: На всех вокзалах Германии запретят пить алкоголь

ChatGPT

После серии нападений на сотрудников железной дороги власти вводят запрет на употребление спиртного на всех железнодорожных станциях страны.

Немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn объявила о поэтапном введении запрета на употребление алкоголя на всех 5400 железнодорожных станциях Германии. Решение принято после резонансного случая, когда проводник получил тяжелые травмы во время конфликта с пьяным безбилетником, передает NOS.

Запрет будет вводиться постепенно и должен заработать по всей стране к середине октября.

Поводом для ужесточения правил стал инцидент, произошедший на прошлой неделе. Во время проверки билетов проводник вступил в конфликт с нетрезвым пассажиром, ехавшим без билета. В результате сотрудник железной дороги выпал из движущегося поезда и получил тяжелые травмы. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

По данным Deutsche Bahn, только в прошлом году было зарегистрировано около 5600 случаев насилия. Почти в 3000 из них пострадали сотрудники железной дороги.

«Мы должны действовать решительно. Там, где употребляют алкоголь, значительно чаще происходят случаи агрессии», — заявила глава компании Зигрид Никутта Палла.

На ряде крупных вокзалов, включая Кёльн и Гамбург, подобные ограничения действуют уже сейчас. Алкоголь там по-прежнему продается, однако распивать его на территории станции запрещено. По данным компании, после введения запрета количество инцидентов и объем мусора заметно сократились.

Вместе с тем эксперты сомневаются, что одних ограничений будет достаточно. По их мнению, на ощущение безопасности влияют и другие факторы: недостаточное освещение, нехватка охраны, плохое состояние инфраструктуры и отсутствие турникетов, которые могли бы ограничить доступ нарушителям порядка.

Новые правила будут распространяться только на здания вокзалов и платформы. В скоростных поездах ICE вагоны-рестораны продолжат продавать алкоголь, а пассажиры смогут употреблять принесенные с собой напитки, если это не мешает окружающим.

Вопрос контроля за соблюдением запрета пока остается открытым. Полицейский профсоюз поддержал инициативу, однако предупредил, что без увеличения числа сотрудников полиции обеспечить ее исполнение будет непросто.

Власти Германии рассчитывают, что запрет на употребление алкоголя сделает вокзалы безопаснее для пассажиров и работников железной дороги. Однако окончательный успех этой меры, по мнению специалистов, будет зависеть не только от новых правил, но и от усиления контроля, модернизации станций и повышения уровня общественной безопасности.

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#полиция #преступность #безопасность #насилие #Германия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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