Администрация Дональда Трампа, как ожидается, уже в среду объявит о новом соглашении с Саудовской Аравией, которое позволит королевству развивать гражданскую ядерную энергетику. Документ может стать одним из крупнейших американо-саудовских проектов последних лет и уже вызывает споры в США.

По данным The New York Times, ссылающейся на двух американских чиновников, соглашение планируется официально подписать и представить в среду.

В Белом доме рассчитывают, что реализация проекта принесет американской атомной отрасли многомиллиардные контракты.

Как сообщает The Wall Street Journal, соглашение рассчитано на 30 лет. Одним из его ключевых пунктов станет возможность строительства в Саудовской Аравии завода по обогащению урана. Однако к реализации проекта смогут приступить только в том случае, если совместное исследование подтвердит его экономическую и техническую целесообразность.

Именно этот пункт вызывает наибольшие дискуссии. Часть американских законодателей, а также представители Израиля опасаются, что в будущем технологии гражданской ядерной программы могут быть использованы для создания ядерного оружия.

При этом речь идет именно о гражданской ядерной программе. Подобные соглашения обычно регулируют сотрудничество в области производства электроэнергии и использования ядерных технологий в мирных целях, однако вопросы обогащения урана традиционно считаются наиболее чувствительными.

Ожидается, что в ближайшие дни документ будет направлен в Конгресс США. При этом его одобрение не является обязательным условием для вступления соглашения в силу.

Если соглашение будет подписано, оно станет важным этапом в развитии стратегического сотрудничества между Вашингтоном и Эр-Риядом и одновременно, вероятно, продолжит вызывать дискуссии вокруг вопросов ядерной безопасности.