Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

США могут открыть Саудовской Аравии путь к развитию гражданской ядерной программы 0 40

В мире
Дата публикации: 22.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Уран
ФОТО: BB.LV/AI

Администрация Дональда Трампа, как ожидается, уже в среду объявит о новом соглашении с Саудовской Аравией, которое позволит королевству развивать гражданскую ядерную энергетику. Документ может стать одним из крупнейших американо-саудовских проектов последних лет и уже вызывает споры в США.

По данным The New York Times, ссылающейся на двух американских чиновников, соглашение планируется официально подписать и представить в среду.

В Белом доме рассчитывают, что реализация проекта принесет американской атомной отрасли многомиллиардные контракты.

Как сообщает The Wall Street Journal, соглашение рассчитано на 30 лет. Одним из его ключевых пунктов станет возможность строительства в Саудовской Аравии завода по обогащению урана. Однако к реализации проекта смогут приступить только в том случае, если совместное исследование подтвердит его экономическую и техническую целесообразность.

Именно этот пункт вызывает наибольшие дискуссии. Часть американских законодателей, а также представители Израиля опасаются, что в будущем технологии гражданской ядерной программы могут быть использованы для создания ядерного оружия.

При этом речь идет именно о гражданской ядерной программе. Подобные соглашения обычно регулируют сотрудничество в области производства электроэнергии и использования ядерных технологий в мирных целях, однако вопросы обогащения урана традиционно считаются наиболее чувствительными.

Ожидается, что в ближайшие дни документ будет направлен в Конгресс США. При этом его одобрение не является обязательным условием для вступления соглашения в силу.

Если соглашение будет подписано, оно станет важным этапом в развитии стратегического сотрудничества между Вашингтоном и Эр-Риядом и одновременно, вероятно, продолжит вызывать дискуссии вокруг вопросов ядерной безопасности.

×
Читайте нас также:
#США #ядерное оружие #Саудовская Аравия #конгресс США #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: американские военные самолеты, долларовые купюры, Капитолий США
Изображение к статье: Александр Лукашенко
Изображение к статье: Михаил Драпатый
Изображение к статье: Сварить пармезан все сложнее

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Тракторы на поле
Бизнес
Изображение к статье: Заправка
Бизнес
Изображение к статье: Ноги женщины
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Отравление в бассейне
ЧП и криминал
Изображение к статье: Наводнение в Талси
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: В Риге открылась крупнейшая выставка рисунка в истории Латвии
Культура &
Изображение к статье: Тракторы на поле
Бизнес
Изображение к статье: Заправка
Бизнес
Изображение к статье: Ноги женщины
Наша Латвия
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео