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Суд признал зампредседателя Сейма Литвы виновным в антисемитизме, литовцы выбрали его повторно 0 122

В мире
Дата публикации: 22.07.2026
BNS
Изображение к статье: Рямигиюс Жямайтайтис

В среду Апелляционный суд Литвы признал члена Сейма Рямигиюса Жямайтайтиса виновным в разжигании ненависти к евреям и грубом умалении Холокоста, увеличив назначенный ему штраф до 10 тыс. евро.

Суд низшей инстанции ранее оштрафовал политика на 5 тыс. евро, однако прокурор Юстас Лауцюс требовал увеличить сумму в десять раз — до 52 250 евро.

Судья Виталия Норкунайте утверждала, что лидер партии «Рассвет Нямунаса» своими публикациями «грубо умалял геноцид еврейского народа, Холокост, и совершил продолжительное преступное деяние».

Решение вступает в силу со дня оглашения, но может быть обжаловано в кассационном порядке.

Как сообщало агентство BNS, в декабре прошлого года Вильнюсский окружной суд признал, что парламентарий «публично издевался, презриельно отзывался и разжигал ненависть к группе людей и принадлежащим к ней лицам из-за их еврейской национальности», а также отрицал Холокост.

Уголовное дело в отношении парламентария было возбуждено из-за его публикаций о евреях в социальной сети Facebook в мае и июне 2023 года, а также публичных высказываний. В них, среди прочего, он назвал Израиль «скотами» и утверждал, что евреи способствовали уничтожению литовского народа.

Из-за упомянутых публикаций в отношении политика также был инициирован импичмент. В апреле прошлого года Конституционный суд признал, что он нарушил присягу и грубо нарушил Конституцию.

После этого решения Жямайтайтис отказался от мандата парламентария, чтобы иметь возможность баллотироваться на президентских и парламентских выборах. Осенью 2024 года он был вновь избран в Сейм.

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#Литва #конституция #социальные сети #холокост #антисемитизм #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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