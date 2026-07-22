В среду Апелляционный суд Литвы признал члена Сейма Рямигиюса Жямайтайтиса виновным в разжигании ненависти к евреям и грубом умалении Холокоста, увеличив назначенный ему штраф до 10 тыс. евро.

Суд низшей инстанции ранее оштрафовал политика на 5 тыс. евро, однако прокурор Юстас Лауцюс требовал увеличить сумму в десять раз — до 52 250 евро.

Судья Виталия Норкунайте утверждала, что лидер партии «Рассвет Нямунаса» своими публикациями «грубо умалял геноцид еврейского народа, Холокост, и совершил продолжительное преступное деяние».

Решение вступает в силу со дня оглашения, но может быть обжаловано в кассационном порядке.

Как сообщало агентство BNS, в декабре прошлого года Вильнюсский окружной суд признал, что парламентарий «публично издевался, презриельно отзывался и разжигал ненависть к группе людей и принадлежащим к ней лицам из-за их еврейской национальности», а также отрицал Холокост.

Уголовное дело в отношении парламентария было возбуждено из-за его публикаций о евреях в социальной сети Facebook в мае и июне 2023 года, а также публичных высказываний. В них, среди прочего, он назвал Израиль «скотами» и утверждал, что евреи способствовали уничтожению литовского народа.

Из-за упомянутых публикаций в отношении политика также был инициирован импичмент. В апреле прошлого года Конституционный суд признал, что он нарушил присягу и грубо нарушил Конституцию.

После этого решения Жямайтайтис отказался от мандата парламентария, чтобы иметь возможность баллотироваться на президентских и парламентских выборах. Осенью 2024 года он был вновь избран в Сейм.