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Сумма впечатляет: министр обороны рассказал, сколько США уже потратили на войну с Ираном 1 773

В мире
Дата публикации: 22.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: американские военные самолеты, долларовые купюры, Капитолий США
ФОТО: BB.LV/AI

Стоимость военной кампании США против Ирана продолжает расти. По словам министра обороны Пита Хегсета, к настоящему моменту расходы Вашингтона достигли 37,5 млрд долларов, что почти на треть больше, чем оценивалось два месяца назад.

Обновленную оценку глава Пентагона озвучил во время заседания Комитета по ассигнованиям Сената США.

По словам Хегсета, на сегодняшний день военная операция уже обошлась Соединенным Штатам в 37,5 млрд долларов (около 32,9 млрд евро).

Для сравнения, в середине мая официальная оценка расходов составляла примерно 29 млрд долларов. Таким образом, менее чем за два месяца затраты выросли почти на 8,5 млрд долларов.

Министр обороны представил эти данные, защищая в Сенате запрос администрации о дополнительном финансировании Пентагона.

Речь идет о выделении около 67 млрд долларов (примерно 59 млрд евро) сверх уже утвержденного бюджета. По словам Хегсета, эти средства необходимы для обеспечения дальнейшей деятельности Министерства обороны США и реализации текущих военных задач.

Рост расходов отражает высокую стоимость современных военных операций, которая включает не только непосредственное применение вооружений, но и логистику, обслуживание техники, разведку, обеспечение личного состава и другие сопутствующие затраты.

Обсуждение дополнительного финансирования проходит на фоне продолжающихся дебатов в Конгрессе США о масштабах оборонных расходов и долгосрочных последствиях военной кампании против Ирана.

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#Иран #США #пентагон #финансирование #военные расходы #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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