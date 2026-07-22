Министр внутренних дел Литвы Мартинас Катялинас утверждает, что ищет возможности помочь Латвии, однако сомневается, что запрашиваемые 100 пограничников помогут решить кризис в соседней стране. «Мы оцениваем возможности, откуда мы можем их [пограничников] привлечь, использовать в качестве помощи Латвии, и надеемся найти такие возможности», – сказал министр журналистам в среду.

«Упоминались цифры, что они хотели бы 100 пограничников. Тогда я задаю вопрос: если для решения проблемы действительно нужно 100 человек, то, возможно, латыши сами могут привлечь свою армию для задач мирного времени и использовать ее возможности для помощи», – отметил Катялинас.

Министр подчеркнул, что, хотя изыскиваются все возможности помочь соседям, приоритет - безопасность границ Литвы. «Всегда хочется, чтобы они и сами сделали максимум возможного, а мы уже как государство внесем свой посильный вклад, но мой приоритет как министра – это наши границы и безопасность наших жителей», – подчеркнул он.

Ранее министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава заявил литовскому общественному вещателю LRT, что рассчитывает на более существенную помощь со стороны Литвы и считает, что соседняя страна могла бы направить в Латвию не менее 100 пограничников.

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс, комментируя это предложение, усомнился, что Вильнюс способен выделить такое количество сотрудников. Сейчас на латвийско-белорусской границе работают девять литовских пограничников, двое из которых являются кинологами со служебными собаками.

Как сообщало агентство BNS, за шесть месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поток так называемой вторичной миграции из Латвии вырос с чуть более 300 до более чем 1,2 тыс. иностранцев.

По данным Службы охраны государственной границы Литвы, в этом году в Латвию пытались попасть, были задержаны и возвращены в Беларусь или развернуты латвийскими пограничниками еще на белорусской стороне более 8 тыс. мигрантов. Это почти в девять раз больше, чем попыток попасть в Литву из Беларуси.