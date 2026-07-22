Закон, вводящий "временные ограничительные меры" в отношении россиян, которые уехали из страны и "уклоняются от наказания" по политическим статьям, был принят Госдумой РФ сразу во втором и третьем чтениях.

Государственная дума РФ на заседании в среду, 22 июля, единогласно приняла во втором и третьем чтениях законы, которые вводят новые ограничения для россиян, осужденных заочно и проживающих за пределами страны. "Тот, кто уехал за рубеж и вредит стране, это не оппозиция, это предатели. Это преступники", - так прокомментировал принятие законов председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Пакет из двух законопроектов "О временных ограничительных мерах в отношении лиц, находящихся за пределами РФ и уклоняющихся от исполнения наказания" и "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" подготовили и приняли в первом чтении еще в декабре 2025 года. Во втором документе расписано, как должны выполняться требования, закрепленные в первом. Ко второму чтению законопроекты были существенно доработаны.

Меры коснутся преследуемых по политическим мотивам эмигрантов

Ограничения направлены против тех уехавших россиян, кто был осужден по любой статье УК РФ или привлечен к ответственности по административному делу. В частности, речь идет о политических статьях о "дискредитации" армии РФ, неуплате штрафов в связи с "иноагентством", участии в деятельности "нежелательной организации", публичных призывах к нарушению территориальной целостности РФ.

В отношении таких людей установят ряд "временных ограничительных мер", среди них: отказ в предоставлении госуслуг внутри страны и в предоставлении консульских услуг за границей (например, запрет на оформление загранпаспорта или доверенностей); запрет продавать свою недвижимость и транспорт; блокировка счетов и лишение доступа к банковским приложениям.

Правозащитники из "Первого отдела" отмечают, что принятые поправки фактически лишают гражданства политических эмигрантов. Закон вступит в силу сразу после того, как его официально опубликуют.