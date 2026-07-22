Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Уехавших россиян-оппозиционеров фактически «лишат гражданства» 1 377

В мире
Дата публикации: 22.07.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Здание Госдумы РФ

Закон, вводящий "временные ограничительные меры" в отношении россиян, которые уехали из страны и "уклоняются от наказания" по политическим статьям, был принят Госдумой РФ сразу во втором и третьем чтениях.

Государственная дума РФ на заседании в среду, 22 июля, единогласно приняла во втором и третьем чтениях законы, которые вводят новые ограничения для россиян, осужденных заочно и проживающих за пределами страны. "Тот, кто уехал за рубеж и вредит стране, это не оппозиция, это предатели. Это преступники", - так прокомментировал принятие законов председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Пакет из двух законопроектов "О временных ограничительных мерах в отношении лиц, находящихся за пределами РФ и уклоняющихся от исполнения наказания" и "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" подготовили и приняли в первом чтении еще в декабре 2025 года. Во втором документе расписано, как должны выполняться требования, закрепленные в первом. Ко второму чтению законопроекты были существенно доработаны.

Меры коснутся преследуемых по политическим мотивам эмигрантов

Ограничения направлены против тех уехавших россиян, кто был осужден по любой статье УК РФ или привлечен к ответственности по административному делу. В частности, речь идет о политических статьях о "дискредитации" армии РФ, неуплате штрафов в связи с "иноагентством", участии в деятельности "нежелательной организации", публичных призывах к нарушению территориальной целостности РФ.

В отношении таких людей установят ряд "временных ограничительных мер", среди них: отказ в предоставлении госуслуг внутри страны и в предоставлении консульских услуг за границей (например, запрет на оформление загранпаспорта или доверенностей); запрет продавать свою недвижимость и транспорт; блокировка счетов и лишение доступа к банковским приложениям.

Правозащитники из "Первого отдела" отмечают, что принятые поправки фактически лишают гражданства политических эмигрантов. Закон вступит в силу сразу после того, как его официально опубликуют.

×
Читайте нас также:
#гражданство #эмиграция #преступность #оппозиция #ограничения #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Владимир Путин
Изображение к статье: Соцсети
Изображение к статье: Уран
Изображение к статье: Трамп и пошлины на лекарства

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как избавиться от муравьев
Дом и сад
Изображение к статье: Тепловыводящая сборка
В мире
Изображение к статье: Рямигиюс Жямайтайтис
В мире
Изображение к статье: пустой класс
Наша Латвия
Изображение к статье: Латвийский пограничник с биноклем
В мире
4
Изображение к статье: Эдгарc Ринкевич
Политика
1
Изображение к статье: Как избавиться от муравьев
Дом и сад
Изображение к статье: Тепловыводящая сборка
В мире
Изображение к статье: Рямигиюс Жямайтайтис
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео