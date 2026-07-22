Первые случаи были единичными: пациенты привозили гонорею, не поддающуюся привычным формам лечения, из-за рубежа, сообщает «Евроньюс». Заболевшие являлись туристами, побывавшими в странах Юго-Восточной Азии — таких, как Камбоджа, Индонезия, Таиланд и Вьетнам.

Именно эти страны (из-за особенностей климата, плохих санитарных условий, разнузданной проституции) считаются основными источниками устойчивых штаммов, распространившихся по миру.

Однако с 2025 года ситуация изменилась: новая форма гонореи перестала быть экзотической. Оказалось, что она очень быстро распространилась уже внутри стран Европы. Что неудивительно, ведь лавина приезжих оседает, начинает контакты с местными, в том числе сексуального характера, и ничто не мешает мутировавшим гонококкам победно шествовать по европейским государствам, не знающим границ.

В частности, о заметном росте заболеваемости сообщили Франция, Германия, Швеция и Великобритания — а ведь это и есть страны с наибольшим числом мигрантов. В списке должны быть также Испания и Италия — это просто логично. И то, что они там пока не фигурируют, говорит не об отсутствии новой напасти, а, скорее, о никудышном выявлении сексуально-трансмиссивных заболеваний местным здравоохранением.

До сих пор гонорея поддавалась лечению очень успешно. Её лечили антибиотиками, меняя их по мере появления новых поколений этой группы медикаментов. В настоящее время для лечения применяются цефтриаксон (или цефтриаксон) в сочетании с азитромицином.

Однако врачи всё чаще сталкиваются со случаями, когда возбудитель болезни проявляет устойчивость к обоим препаратам. Не берут они его, мутировавший гонококк выживает в человеческом организме и продолжает распространяться дальше.

И это, прямо скажем, серьёзная проблема. Из-за простоты и доступности лечения среди обывателей распространено глубоко ошибочное мнение, что гонорея — это «что-то вроде насморка»: в смысле, избавиться от неё так же легко. Между тем, до эры антибиотиков эта болезнь вызывала катастрофические последствия на протяжении веков. Почитайте Бальзака или Мопассана: в их произведениях часто описываются слепые или слабоумные дети, родившиеся от больных гонореей матерей или отцов, неспособных избавиться от этой болезни и передающих её новым поколениям.

Заметим, что и в наше время гонорея остаётся одной из самых распространенных бактериальных инфекций, передающихся половым путем. Более того, по данным ECDC, за последние десять лет показатели регистрации случаев гонореи в европейском регионе выросли на 303%! В 2024 году было подтверждено 106 331 случай – это самый высокий показатель с момента начала мониторинга в ЕС в 2009 году.

Ну, а в мировом масштабе ежегодно среди людей в возрасте от 15 до 49 лет регистрируется примерно 82 миллиона новых случаев.

Кто чаще всего болеет? Статистика и тут даёт красноречивый расклад. С 2023 по 2024 год общий показатель вырос, главным образом за счет увеличения заболеваемости среди мужчин на 7,9%, тогда как среди женщин он снизился на 8,6%. Причину, думаю, никому объяснять не надо? Болезнь чаще всего передают друг другу гомосексулисты: на передачу инфекции среди мужчин, имеющих секс с мужчинами, в 2024 году приходилось 62% зарегистрированных случаев против 37% совокупно среди гетеросексуальных мужчин и женщин.

Болезнь эту надо как можно скорее выявлять и лечить, в противном случае неминуемы тяжёлые осложнения. Но теперь перед европейской медициной встаёт вопрос — как лечить, если проверенные лекарства перестают действовать? И ответа на него пока нет.