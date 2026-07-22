В ночь на среду в России произошла атака беспилотников, в результате которой загорелись логистические центры крупнейшего российского маркетплейса Wildberries в Краснодарском и Ставропольском краях. Сообщается о серии взрывов и масштабных пожарах.

По данным независимого издания Astra, украинского Telegram-канала Exilenova+ и местных властей, после ударов дронов в пригороде Краснодара вспыхнул крупный пожар. На опубликованных местными жителями видеозаписях видны несколько очагов возгорания.

Очевидцы утверждают, что слышали от 20 до 30 взрывов. Предполагается, что загорелся один из крупнейших логистических центров Wildberries в России.

Также сообщается о пожаре на крупном складе Wildberries в городе Невинномысск Ставропольского края.

Взрывы прогремели и в Армавире. По информации украинских источников, одной из возможных целей атаки могла стать нефтебаза, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

На данный момент сведений о пострадавших не поступало. Официальные данные о масштабах ущерба и влиянии происшествия на работу логистических центров также не опубликованы.

Это уже не первый подобный инцидент за последние дни. 18 июля в результате атаки беспилотников загорелся склад Wildberries в городе Котовск Тамбовской области.

В условиях продолжающейся войны Украина регулярно наносит удары беспилотниками по объектам на территории России. Российские власти заявляют об отражении большинства атак, тогда как украинская сторона утверждает, что целью являются объекты, имеющие значение для военной логистики и снабжения.