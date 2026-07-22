Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Дроны атаковали склады Wildberries: пожары в Краснодарском и Ставропольском краях 1 283

В мире
Дата публикации: 22.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пожар на складе Wildberries
ФОТО: twitter

В ночь на среду в России произошла атака беспилотников, в результате которой загорелись логистические центры крупнейшего российского маркетплейса Wildberries в Краснодарском и Ставропольском краях. Сообщается о серии взрывов и масштабных пожарах.

По данным независимого издания Astra, украинского Telegram-канала Exilenova+ и местных властей, после ударов дронов в пригороде Краснодара вспыхнул крупный пожар. На опубликованных местными жителями видеозаписях видны несколько очагов возгорания.

Очевидцы утверждают, что слышали от 20 до 30 взрывов. Предполагается, что загорелся один из крупнейших логистических центров Wildberries в России.

Также сообщается о пожаре на крупном складе Wildberries в городе Невинномысск Ставропольского края.

Взрывы прогремели и в Армавире. По информации украинских источников, одной из возможных целей атаки могла стать нефтебаза, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

На данный момент сведений о пострадавших не поступало. Официальные данные о масштабах ущерба и влиянии происшествия на работу логистических центров также не опубликованы.

Это уже не первый подобный инцидент за последние дни. 18 июля в результате атаки беспилотников загорелся склад Wildberries в городе Котовск Тамбовской области.

В условиях продолжающейся войны Украина регулярно наносит удары беспилотниками по объектам на территории России. Российские власти заявляют об отражении большинства атак, тогда как украинская сторона утверждает, что целью являются объекты, имеющие значение для военной логистики и снабжения.

×
Читайте нас также:
#пожар #Украина #логистика #дроны #Россия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ильхам Алиев
Изображение к статье: Владимир Зеленский перед нелегким решением
Изображение к статье: Слоны атакуют
Изображение к статье: Робин Уильямс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Короед на дереве
Бизнес
Изображение к статье: Прорыв дамбы
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Елизавета Дудник.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Дом за забором
ЧП и криминал
Изображение к статье: Самолет Ryanair
ЧП и криминал
Изображение к статье: Успех
Люблю!
Изображение к статье: Короед на дереве
Бизнес
Изображение к статье: Прорыв дамбы
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Елизавета Дудник.
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео