Французский парламент окончательно одобрил закон, запрещающий детям младше 15 лет пользоваться социальными сетями. После утверждения Сенатом документ был принят Национальным собранием, сделав Францию первой страной Европейского союза, официально установившей минимальный возраст для доступа к соцсетям, передает entrevue.fr.

Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года для новых пользователей, а с января 2027 года распространятся и на уже существующие аккаунты.

Согласно закону, платформы обязаны не допускать создания и использования учетных записей лицами младше 15 лет. При этом ограничения не коснутся онлайн-энциклопедий, таких как Wikipedia, образовательных платформ и некоторых сайтов с открытым исходным кодом.

Кроме того, документ расширяет запрет на использование мобильных телефонов в школах, распространив его и на старшие классы, если иное не предусмотрено внутренними правилами учебного заведения.

При этом закон не устанавливает конкретный механизм проверки возраста пользователей. Разрабатывать и внедрять такие системы предстоит самим интернет-платформам при поддержке созданного правительством Форума по внедрению онлайн-проверки возраста (FOVA).

Закон уже вызвал дискуссию из-за возможных рисков для конфиденциальности персональных данных. Некоторые политики опасаются, что для проверки возраста могут использоваться удостоверения личности или технологии распознавания лиц.

Французские власти заявляют, что главная цель нововведения — защитить несовершеннолетних от рисков, связанных с использованием социальных сетей, и рассчитывают, что этот опыт станет примером для других европейских стран.