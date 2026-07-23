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21-й пакет санкций против России снова оказался под угрозой из-за разногласий в ЕС 1 333

В мире
Дата публикации: 23.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Флаг России и знак запрета

Страны Европейского союза вновь не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России. На заседании в среду послы государств-членов не достигли единогласия, поэтому обсуждение перенесли на четверг.

По информации дипломатов ЕС, главным препятствием остается позиция Греции. Афины выступают против полного запрета на предоставление услуг по транспортировке российского сжиженного природного газа, в том числе в третьи страны, и требуют исключить эту меру из нового пакета.

Предлагаемый пакет предусматривает дополнительные ограничения в нефтегазовом и финансовом секторах, а также крупнейшее с начала полномасштабной войны расширение санкционного списка. Под новые ограничения предлагается включить около 250 физических и юридических лиц, которых в ЕС считают причастными к обходу действующих санкций, в том числе с использованием криптовалют.

Кроме того, документ предусматривает ограничения на импорт российской рыбы, запрет на выдачу виз ветеранам войны против Украины, а также продление действия потолка цен на российскую нефть.

Для утверждения санкционного пакета требуется единогласная поддержка всех стран ЕС. Поэтому возражения даже одного государства могут заблокировать принятие новых ограничений.

Это уже не первая попытка согласовать 21-й пакет санкций. Еще 15 июля Комитет постоянных представителей ЕС также не смог принять решение, после чего страны сообщества договорились временно сохранить действующий потолок цен на российскую нефть.

Ранее против принятия пакета выступали Болгария и Италия. Они требовали исключить из санкционного списка патриарха Русской православной церкви Кирилла. После того как это требование было выполнено, обе страны сняли свои возражения.

Теперь судьба нового пакета санкций будет зависеть от того, удастся ли странам ЕС найти компромисс на очередном раунде переговоров.

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#Греция #Украина #санкции #дипломатия #Криптовалюты #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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