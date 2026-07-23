Летняя жара во Франции оказалась самой смертоносной за последние два десятилетия. По предварительным данным, за две с половиной недели число умерших превысило ожидаемый показатель почти на 5800 человек.

Франция пережила самую тяжелую по последствиям волну жары с 2003 года. Как сообщило Агентство общественного здравоохранения страны, с 17 июня по 2 июля было зарегистрировано 21 674 смерти — на 5764 больше, чем ожидалось для этого периода.

Температура воздуха во многих регионах превышала 40 градусов Цельсия. Специалисты отмечают, что необычно ранняя, продолжительная и интенсивная жара затронула практически всю страну в разгар учебного и рабочего сезона.

Рост смертности был зафиксирован в больницах, домах престарелых и частных домах. Наиболее уязвимыми оказались пожилые люди: около двух третей всех дополнительных смертей пришлось на граждан старше 75 лет. Однако увеличение смертности наблюдалось уже среди людей старше 45 лет.

Сильнее всего пострадал Парижский регион, где зарегистрировали почти 2000 дополнительных смертей — более чем на 80% выше ожидаемого уровня. Более половины всех летальных случаев пришлись на самые жаркие дни — с 25 по 27 июня.

По предварительным оценкам европейских служб здравоохранения, в пик аномальной жары по всей Европе было зафиксировано свыше 10 тысяч дополнительных смертей. Эти данные еще будут уточняться.

Из-за резкого роста числа умерших похоронные службы Парижа оказались перегружены. По данным Associated Press, некоторые морги были заполнены до предела и временно перестали принимать новые тела.

Медики подчеркивают, что приведенные данные пока являются предварительными, однако уже сейчас очевидно: волна жары 2026 года стала одной из самых смертоносных природных катастроф во Франции за последние десятилетия и вновь показала, насколько опасными становятся экстремальные температуры.