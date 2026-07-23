Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Армия США против ЧВК «Вагнер»? - США обдумывают возможность военной операции в Мали 1 153

В мире
Дата публикации: 23.07.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: наемники ЧВК Вагнер

Администрация Трампа обсуждает возможность военного вмешательства в ситуацию в Мали, где набирают силу группировки, связанные с "Аль-Каидой", пишет The Washington Post.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность проведения военной операции в Мали против джихадистов из "Группы поддержки ислама и мусульман" (JNIM), связанных с "Аль-Каидой", сообщила в среду, 22 июля, газета The Washington Post со ссылкой на несколько источников.

Высокопоставленные американские чиновники разошлись во мнениях о том, следует ли начинать военные действия против JNIM, отмечает WP. Одним из главных сторонников применения силы стал Себастьян Горка - старший директор Совета национальной безопасности по борьбе с терроризмом.

Пентагон отказался от комментариев, а в Белом доме на вопрос WP заявили, что США призывают правительства стран Северной и Западной Африки "приобретать американское оборудование и услуги для поддержки их военных усилий против террористов". Терроризм в Сахеле представитель Белого дома назвал "многонациональной проблемой". "Мы призываем региональных партнеров и союзников по НАТО поддержать Альянс государств Сахеля в его войне против JNIM и ИГ", - добавил спикер Белого дома.

Вашингтон обвиняет Москву в нестабильности региона

В Альянс государств Сахеля входят Мали, Буркина-Фасо и Нигер. В последние годы во всех этих западноафриканских странах военные лидеры путем государственных переворотов свергли демократически избранные правительства. После этого они в значительной степени разорвали связи с Западом и обратились к России за помощью в сфере безопасности, напоминает WP.

Представитель администрации Трампа в беседе с изданием возложил вину за нестабильную ситуацию в регионе на Москву, заявив, что та "доказала свою неэффективность в качестве партнера Мали в сфере безопасности". "Мы надеемся, что другие африканские страны обратят внимание на ужасающие результаты России в борьбе с терроризмом", - заявил чиновник.

Вооруженный конфликт между властями Мали и группировками экстремистов и сепаратистов начался в 2012 году. С тех пор страна находится в состоянии кризиса, прежде всего в сфере безопасности и социально-экономического развития.

Российские наемники присутствуют в Мали с 2021 года. В 2020 году власть в этой стране захватили военные во главе с полковником Ассими Гоитой. Они разорвали традиционные связи с Францией и начали сближение с Россией, пригласив в страну наемников из ЧВК "Вагнер". После смерти Евгения Пригожина - основателя этой частной военной компании - на смену "вагнеровцам" пришел "Африканский корпус", который теперь более тесно связан с министерством обороны России. Российских наемников и военных в Мали не раз обвиняли в убийстве мирных жителей.

×
Читайте нас также:
#США #терроризм #Мали #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Транспортировка СПГ
Изображение к статье: Владимир Зеленский
Изображение к статье: Флаг России и знак запрета
Изображение к статье: Защитный купол над Америкой

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Запах
Люблю!
Изображение к статье: Эрвин Холланд
Спорт
Изображение к статье: Упаковка ветчины
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Внеочередное заседание Сейма .
Политика
6
Изображение к статье: учитель с подарками
Наша Латвия
3
Изображение к статье: самолет airbaltic
Бизнес
3
Изображение к статье: Запах
Люблю!
Изображение к статье: Эрвин Холланд
Спорт
Изображение к статье: Упаковка ветчины
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео