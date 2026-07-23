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ЕЦБ не меняет процентные ставки 0 116

В мире
Дата публикации: 23.07.2026
LETA
Изображение к статье: Европейский центробанк

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг решил не менять процентные ставки.

На заседании Совета ЕЦБ во Франкфурте было решено сохранить ставку по депозитам овернайт на уровне 2,25%, ставку по основным операциям рефинансирования - на уровне 2,4%, а ставку по кредитам овернайт - на уровне 2,65%.

Ставка по депозитной линии - это процентная ставка, с помощью которой совет ЕЦБ определяет направление своей денежно-кредитной политики.

Эти ставки действуют с 17 июня этого года.

В опубликованном по итогам заседания заявлении совет отмечает, что, несмотря на сохраняющуюся высокую волатильность, прогноз цен на энергоносители в настоящее время в целом соответствует базовому июньскому сценарию специалистов Евросистемы и остается значительно выше уровня, существовавшего до конфликта на Ближнем Востоке.

"Неопределенность по-прежнему остается высокой, а полное влияние шока цен на энергоносители на инфляцию еще не проявилось. Поэтому совет продолжит внимательно отслеживать масштаб и продолжительность этого шока, а также его косвенные и вторичные эффекты. Совет намерен проводить такую денежно-кредитную политику, которая обеспечит возвращение инфляции к целевому уровню 2% в среднесрочной перспективе", - говорится в заявлении.

ЕЦБ поясняет, что, принимая сегодняшнее решение, совет по-прежнему находится в хорошей позиции, чтобы преодолеть неопределенность, вызванную войной. Совет будет внимательно следить за ситуацией и определять соответствующую позицию монетарной политики в соответствии с данными, принимая решение на каждом заседании. В частности, решения совета по процентным ставкам будут зависеть от оценки перспектив инфляции и угрожающих ей рисков с учетом поступающих экономических и финансовых данных, а также динамики базовой инфляции и силы трансмиссии монетарной политики.

В заявлении ЕЦБ добавляется, что совет не берет на себя предварительных обязательств по конкретному направлению процентных ставок.

Уже сообщалось, что, по данным "Eurostat", годовая инфляция в еврозоне в июне составила 2,8% по сравнению с 3,2% в мае.

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#война #Еврозона #инфляция #процентные ставки #ЕЦБ #экономика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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