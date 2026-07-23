Реклама гриль-мяса компании Rannarootsi вызвала бурную реакцию в Эстонии. Пользователи увидели в ней намеки на войну и оскорбление русских, однако производитель отверг обвинения.

Эстонская мясоперерабатывающая компания Rannarootsi оказалась в центре скандала после публикации рекламы гриль-мяса с карамелизированным луком.

На изображении двое мужчин с нашивками в виде украинского флага жарят мясо на пляже, а на заднем плане виден густой дым, напоминающий последствия боевых действий. Рекламу сопровождал слоган: Õige grill muudab kibeda sibula magusaks («Правильный гриль делает горький лук сладким»).

Поводом для критики стало то, что слово sibul в эстонском языке означает не только «лук», но и используется как уничижительное прозвище русских. Многие пользователи решили, что реклама содержит скрытый национальный подтекст и разжигает вражду. Некоторые призвали бойкотировать продукцию компании, а одна из пользовательниц попросила полицию оценить публикацию с точки зрения законодательства о рекламе и недопустимости разжигания ненависти.

Реклама сразу же вызвала широкий общественный резонанс.

«Можно посмеяться, но это начало конца для Rannarootsi, так как это переходит все допустимые границы. Sibul это обзывательство староверов, которое применяется ко всем русскоязычным жителям Эстонии. Что бы русский стал хорошим его надо поджарить, так Rannarootsi?»

«Хотя я, как эстонец, полностью поддерживаю Украину и радуюсь, когда горят порты агрессора, я не могу одобрить эту рекламу. Это очень низкое изображение, которое усиливает напряженность между странами. Rannarootsi, вы действительно надеетесь таким образом увеличить продажи? Зачем вы это делаете?»

«Мне трудно поверить, что такое использование слова и визуальный ряд - просто случайное совпадение. Скорее складывается впечатление, что эта провокация была создана намеренно. Такая реклама крайне безвкусна и оскорбительна и может противоречить принципам Закона о рекламе Эстонии, который запрещает дискриминирующую и уничижительную рекламу по признаку национальности», - отмечает один из них.

«Мерзкая реклама. Продавайте мясо, а не разжигайте национальную вражду», - добавляет другой.

Некоторые и вовсе отметили, что больше не будут покупать продукцию Rannarootsi: «Серьезно?! В каждой шутке есть только доля шутки, остальное - искреннее отношение автора. Очень плоская шутка! Очень. Минус одна семья, которая будет покупать вашу продукцию».

На рекламу также отреагировала депутат Европарламента Яна Тоом, резко раскритиковав компанию и заявив, что подобный маркетинг недопустим.

«А что это у вас на заднем плане, дорогие колбасники? Идея в том, чтобы каждый, кто купит вашу колбасу, думал, что жрет обгорелого врага? Или я как-то неправильно трактую, извините, язык маркетинга? Вот жеж идиоты. Правду говорят, кому война, а кому мать родна. Rannarootsi - never again (никогда больше - прим. ред.)», - написала она, приложив к публикации скриншот рекламы Rannarootsi.

Впрочем, часть пользователей, напротив, поддержала публикацию и назвала ее удачной.

Исполнительный директор Rannarootsi Кармо Аксель отверг обвинения. По его словам, слоган относится исключительно к карамелизированному луку, а о разговорном значении слова sibul в компании узнали лишь после публикации рекламы. Он также пояснил, что дым на заднем плане был вдохновлен новостной повесткой и не должен был восприниматься как политический символ.

В Rannarootsi заявили, что не преследовали цели кого-либо оскорбить или разжечь межнациональную рознь. Тем не менее рекламная кампания вызвала широкий общественный резонанс и расколола аудиторию: одни сочли ее неуместной и оскорбительной, другие не увидели в ней ничего предосудительного.