Эль-Ниньо в Тихом океане стремительно усиливается. По данным Antena 3 CNN, эта климатическая аномалия уже нынешней осенью изменит погодные условия в Европе и Северной Америке. К январю планету может накрыть исторически мощный Супер-Эль-Ниньо.

Обычно осенние месяцы проходят относительно спокойно, постепенно подготавливая переход к холодному времени года. Однако на этот раз ситуация складывается иначе. Синоптики бьют тревогу, поскольку глобальные климатические процессы начались значительно раньше обычного.

Эль-Ниньо — это циклическое потепление и охлаждение экваториальных вод Тихого океана. Сейчас там фиксируется необычно высокая температура: в восточной части региона она уже на 3–4 градуса превышает норму. Для этого времени года такое развитие событий выглядит тревожным. Явление официально получает статус «Супер», когда сезонное отклонение температуры превышает 2 градуса Цельсия.

Тропические регионы и Северная Америка первыми пострадают от штормов. Позже последствия климатической аномалии распространятся по всему миру.

Ученые прогнозируют, что средняя температура океана легко превысит критический порог в 2 градуса. В пик сезона аномалия может достичь 3 градусов Цельсия. В этом случае человечество столкнется с самым мощным Эль-Ниньо за всю историю наблюдений. Обычно максимум приходится на конец осени или начало зимы. По расчетам специалистов, переломный момент наступит уже в октябре.

Опыт прошлых лет позволяет предположить, какие регионы пострадают сильнее всего. Температура выше климатической нормы ожидается на севере и в центральной части США, на юге Канады, а также в Западной Европе.

В то же время на тихоокеанском побережье США, в Центральной Европе и на севере Канады температура останется близкой к норме или даже окажется ниже нее.

Неравномерно распределятся и осадки. Сильные дожди и снегопады ожидаются в южной и центральной части США, откуда зона осадков сместится через Атлантику в Южную Европу. Западное побережье Америки также окажется под угрозой наводнений. В то же время на северо-востоке США, а также на северо-западе и в центральной части Европы прогнозируется сильная засуха.

Последние расчеты Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) и североамериканской модели NMME совпадают: распределение атмосферного давления в сентябре—ноябре будет напоминать глубокую зиму. Канаду накроет мощный антициклон, а южные штаты США окажутся во власти череды штормов. В Европе область низкого давления над Атлантикой принесет влажную и ветреную погоду в Ирландию и Великобританию.

К январю эти процессы станут еще более выраженными. Обширная зона высокого давления установится над Канадой и Гренландией. Она начнет проталкивать арктический холод далеко на территорию США, где он столкнется с теплыми воздушными массами и циклонами, приходящими с юга. Это резко повысит риск разрушительных зимних бурь и резких перепадов температуры.

Европе в этом отношении повезет несколько больше. Циклон над северо-западной частью континента обеспечит устойчивый приток теплого воздуха с Атлантики, однако вместе с ним принесет продолжительные и сильные дожди.

Специалисты также напоминают о полярном вихре — гигантской циклонической системе, которая определяет погоду во всем Северном полушарии, от поверхности Земли до стратосферы. В январе 2026 года его структура уже была серьезно нарушена стратосферными аномалиями, что привело к экстремальным холодам в Европе и Северной Америке.

Рекордно быстрое потепление океана делает подобные нарушения в стратосфере еще более вероятными. Полярный вихрь может ослабнуть, открыв путь ледяному арктическому воздуху далеко на юг. Метеорологи рекомендуют внимательно следить за его состоянием, поскольку именно сила полярного вихря во многом определит, насколько суровой окажется предстоящая зима