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Не нашла, что искала? - Еврокомиссия оштрафовала Google на 890 млн евро 2 188

В мире
Дата публикации: 23.07.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Здание Google
ФОТО: Unsplash

Еврокомиссия выписала Google крупнейший штраф по закону о цифровых рынках - за предоставление необоснованного преимущества его же сервисам.

Европейская комиссия (ЕК) оштрафовала американскую компанию Google на 890 млн евро за несоблюдение ею закона о цифровых рынках (DMA): в результатах поиска пользователей та отдает предпочтение собственным сервисам. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии в четверг, 23 июля.

ЕК решила, что Google предоставляет своим же сервисам, включая магазины, отели, транспорт и информационные ресурсы, преимущества по сравнению с сервисами третьих сторон в поиске Google Search. "Google более заметно отображает собственные сервисы в результатах поиска, в том числе в верхней части страницы или используя улучшенные визуальные элементы и фильтры, в то время как аналогичные сторонние сервисы не так заметны", - считает Еврокомиссия.

Другое нарушение, по версии Брюсселя, заключается в том, что Google не позволяет разработчикам приложений бесплатно информировать клиентов "об альтернативных, зачастую более дешевых, предложениях и направлять их к этим предложениям для покупок, например, на веб-сайтах или в альтернативных магазинах приложений".

Как утверждается в заявлении ЕК, "Google запрещает разработчикам приложений общаться и продвигать предложения, а также заключать договоры с пользователями в каналах распространения по их выбору, включая сторонние магазины приложений".

ЕК пригрозила Google штрафом до 5% оборота компании

Этот штраф, наложенный на Google, стал крупнейшим в рамках DMA. В прошлом году Брюссель оштрафовал компанию Meta на 200 млн евро, а Apple - на 500 млн евро. В распоряжении Google имеется 60 дней на выполнение требований ЕК, в противном случае ей грозит периодическая выплата штрафа в размере до 5% от ее общего мирового оборота, говорится в заявлении Еврокомиссии.

В документе отмечается, что Google "после конструктивного диалога" начала тестировать изменения в способах представления собственных сервисов. "Комиссия будет отслеживать внедрение этих решений, которые представляют собой существенный прогресс в направлении соблюдения требований", - заявили в Брюсселе.

В Google раскритиковали решение Еврокомиссии, заявив, что оно приведет к ухудшению качества продукции. Чтобы соответствовать требованиям регулятора, компании пришлось бы отказаться от функций поиска в реальном времени и демонтировать системы безопасности в Google Play, пояснил Кент Уокер, курирующий международную деятельность компании. "Это не честная конкуренция", - заявил Уокер.

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#поиск #конкуренция #google #Еврокомиссия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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