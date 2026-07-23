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О Мадуро впервые за долгое время появились новости 0 1596

В мире
Дата публикации: 23.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мадуро
ФОТО: пресс-фото

Федеральный суд США назначил дату начала процесса по делу бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес. Рассмотрение уголовного дела начнется 1 июня 2027 года.

Такое решение в среду принял судья Элвин Хеллерстайн, сообщает AFP.

Мадуро и Флорес уже более семи месяцев находятся под стражей в тюрьме в Бруклине. Они были доставлены в США после проведенной 3 января военной операции в Каракасе.

Супругам предъявлены обвинения, связанные с контрабандой наркотиков, незаконным хранением оружия, а также рядом преступлений, включая сговор с целью ввоза кокаина и приобретения автоматического оружия и взрывчатых веществ. Оба обвиняемых свою вину не признают.

Сам Мадуро называет себя военнопленным и считает выдвинутые обвинения необоснованными.

Заседание сопровождалось акциями сторонников и противников бывшего венесуэльского лидера. У здания суда на Манхэттене собрались демонстранты с флагами Венесуэлы и плакатами с призывами освободить Мадуро, тогда как их оппоненты называли его и Силию Флорес диктаторами.

Дело остается не только уголовным, но и политически значимым. После задержания Мадуро руководство Венесуэлой перешло к бывшему вице-президенту Делси Родригес, а контроль над экспортом венесуэльской нефти фактически осуществляют США, перечисляя доходы на специальные счета под своим управлением.

Весной американские власти разрешили использовать средства для оплаты юридической защиты Мадуро и Флорес, несмотря на действующие санкции. До этого финансирование адвокатов было заблокировано.

Защита бывшего президента ранее добивалась прекращения дела, утверждая, что ограничения на оплату юридических услуг нарушают гарантированное Конституцией США право обвиняемого самостоятельно выбирать адвоката. Теперь суду предстоит рассмотреть дело по существу летом 2027 года.

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#США #протесты #Венесуэла #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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