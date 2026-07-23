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После затяжных споров ЕС утвердил новый пакет санкций против России 0 471

В мире
Дата публикации: 23.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Замок на флаге России
ФОТО: Unsplash

Страны Европейского союза согласовали 21-й пакет санкций против России. Решение было принято после нескольких недель переговоров, в ходе которых ряд государств высказывал возражения против отдельных предложенных ограничений.

Как сообщили европейские дипломаты, новый пакет оказался менее жестким, чем предполагалось на первоначальном этапе обсуждения.

Одним из ключевых решений стало сохранение действующего потолка цен на российскую нефть. Ранее обсуждалось его изменение, однако в итоговый вариант санкционного пакета эта мера не вошла.

Переговоры по согласованию новых ограничений продолжались несколько недель. Для утверждения санкций требовалось единогласное одобрение всех стран — членов Европейского союза, поэтому процесс затянулся из-за разногласий по отдельным положениям документа.

В предыдущие недели против некоторых предложенных мер выступали несколько государств ЕС, требовавших скорректировать содержание пакета. После дополнительных консультаций сторонам удалось достичь компромисса.

Подробности о полном перечне новых ограничений Евросоюз представит отдельно после официальной публикации принятого решения.

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#нефть #санкции #дипломатия #ограничения #переговоры #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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