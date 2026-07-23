Украинский морской экспорт фактически остановился из-за российских атак на портовую инфраструктуру и иностранные коммерческие суда. Об этом заявил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер в эфире телемарафона.

По его словам, Одесская область уже третью неделю подряд подвергается постоянным атакам российских войск. Ежедневно в регионе объявляют не менее 10 воздушных тревог, во время которых российские войска наносят удары по Одессе и портовой инфраструктуре.

Из-за высоких рисков судовладельцы ряда иностранных компаний приостановили подачу новых заявок на заход в украинские порты. Они опасаются за жизнь членов экипажей, целостность судов и возможные страховые риски в зоне боевых действий.

Кипер заявил, что в течение последней недели российские войска целенаправленно атаковали гражданский торговый флот. В частности, 19 июля в результате удара по одному из судов погибли 10 членов экипажа - граждане Сирии и Индии.

Всего, по словам главы ОВА, за последнюю неделю в результате российских обстрелов в Одесской области погибли 30 человек, еще 80 получили ранения.

"Мы сейчас пытаемся полностью пересмотреть подходы к прикрытию и возобновить судоходство, как это было последние три года", - отметил Кипер.

Он добавил, что после открытия морского коридора в 2023 году Россия регулярно пыталась сорвать судоходство, проводя разведку, атакуя портовую инфраструктуру и угрожая иностранным коммерческим судам.

На фоне российских ударов по гражданским грузовым судам и остановки работы украинского морского коридора Украина запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН.

Кроме того, один из крупнейших мировых контейнерных перевозчиков Maersk приостановил обслуживание маршрутов через Черноморский рыбный порт из-за усиления российских атак на портовую инфраструктуру.