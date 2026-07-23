Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о финансировании Пентагона на 2027 финансовый год в размере 1,15 триллиона долларов. Если документ пройдет через Сенат, американские расходы на оборону станут крупнейшими за всю историю страны.

Законопроект был принят минимальным перевесом — 216 голосов против 212. Обычно подобные инициативы получают широкую поддержку обеих партий, однако на этот раз обсуждение сопровождалось острыми политическими разногласиями.

Предлагаемый бюджет примерно на 250 млрд долларов превышает объем финансирования, предусмотренный на 2026 финансовый год. Помимо увеличения расходов на оборону, документ предусматривает повышение денежного довольствия военнослужащих на 5–7%.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что законопроект позволит укрепить систему ядерного сдерживания и противоракетной обороны, а также продолжить создание проекта «Золотой купол». Эту систему администрация Дональда Трампа рассматривает как будущий многоуровневый щит для защиты территории США, вдохновленный израильской системой «Железный купол».

Одной из целей увеличения финансирования также называют пополнение запасов вооружений. По словам республиканцев из Комитета по вооруженным силам, необходимость в этом возникла после значительного расходования боеприпасов в ходе войны против Ирана.

Во время рассмотрения законопроекта к нему был присоединен поддерживаемый Дональдом Трампом закон SAVE America Act. Он предусматривает обязательное документальное подтверждение гражданства США при регистрации для участия в федеральных выборах.

Именно это решение стало одной из причин резкой критики со стороны демократов и еще больше осложнило прохождение документа через Палату представителей.

Дополнительные споры вызвал и раздел законопроекта, предусматривающий расширение военного сотрудничества между США и Израилем.

Теперь документ предстоит рассмотреть Сенату. Только после его одобрения и подписания президентом рекордный оборонный бюджет сможет вступить в силу.