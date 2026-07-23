Согласование 21-го пакета санкций ЕС против России вновь оказалось под угрозой срыва. Греция выступила против запрета на транспортировку российского СПГ, заявив, что такие меры прежде всего ударят по греческим судоходным компаниям, в том числе по крупнейшему перевозчику Dynagas.

Афины выступают против запрета на транзит российского сжиженного газа в третьи страны, опасаясь серьезных потерь для греческих судоходных компаний.

Греция пытается убедить Евросоюз отказаться от запрета на транзит российского сжиженного природного газа (СПГ) в страны за пределами ЕС. Власти считают, что новые ограничения нанесут удар прежде всего по европейским судовладельцам, тогда как их конкуренты из других регионов займут освободившуюся нишу, передает NOS.

Особое внимание приковано к греческой компании Dynagas, которой владеет миллиардер Джордж Дж. Прокопиу — один из крупнейших судовладельцев мира. Компания располагает ледокольными газовозами, обслуживающими, в частности, российский проект «Ямал СПГ», оказавшийся в центре обсуждения новых санкций.

Прокопиу давно выступает против вмешательства государства в деятельность судоходной отрасли. В 2024 году он заявил, что всегда советует министрам «не вмешиваться в дела своего сектора».

Судоходство играет ключевую роль в экономике Греции, а отрасль пользуется особыми налоговыми условиями, закрепленными в Конституции. По мнению наблюдателей, именно влияние крупнейших судовладельцев объясняет активную позицию Афин в Брюсселе.

Разногласия вокруг нового пакета санкций показывают, что даже внутри Евросоюза нет единства по вопросу ограничений против российского СПГ. Для Греции на первый план выходят не только политические, но и экономические интересы собственного судоходного сектора.