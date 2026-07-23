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В Швейцарии закрыли на дезинфекцию бассейн после купания израильтянки 1 3752

В мире
Дата публикации: 23.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бассейн

Семья из Израиля столкнулась с проявлением дискриминации во время отдыха в Давосе. Как сообщило информационное издание Mako, израильтянин по имени Дуди приехал в Швейцарию с женой и сыном в восьмидневный отпуск.

Во время посещения бассейна его супруга, находившаяся в длинном закрытом купальном костюме, принятом у религиозных женщин, была вынуждена выйти из воды по требованию сотрудника комплекса. Женщина сразу же выполнила просьбу и не вступала в конфликт.

Однако на следующий день администрация комплекса разместила объявление о закрытии бассейна. В нем утверждалось, что еврейские гости вошли в воду в повседневной одеждах, из-за чего потребовалась усиленная обработка воды хлором, а сам бассейн останется закрытым до пятницы вечера или субботнего утра.

Израильская семья подчеркивает, что женщина находилась в специальном костюме для купания, а не в обычной одежде. После отъезда туристов администрация комплекса выставила семье счет за проведение дезинфекции и компенсацию убытков за дни простоя бассейна.

Дуди категорически отказался платить, назвав прямое указание на национальность и религию гостей унизительным и оскорбительным. Позиция администрации комплекса апартаментов в источнике не приводится.

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#туризм #дискриминация #религия #отпуск #Швейцария
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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