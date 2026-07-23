Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел переговоры с посланниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Основной темой стало возобновление дипломатических усилий по прекращению войны с Россией.

О состоявшемся разговоре Зеленский рассказал в социальной сети X. По его словам, стороны обсудили возможности активизации дипломатического процесса и шаги, которые могли бы приблизить достижение мира.

«Это был хороший и важный разговор о том, как возобновить дипломатические усилия и приблизить мир», — написал украинский президент.

Он также подчеркнул, что Украина по-прежнему выступает за достижение «мира с достоинством» и готова продолжать соответствующую работу. По словам Зеленского, команды обеих сторон остаются в постоянном контакте для дальнейшего обсуждения поднятых вопросов.

Переговорный процесс между Россией и Украиной при посредничестве США в последние месяцы фактически оказался в тупике. На этом фоне любое подтверждение продолжения контактов между Киевом и представителями Вашингтона привлекает особое внимание.

Тем временем дипломатическая активность продолжается и по другим направлениям. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в четверг в Маниле планирует встретиться с государственным секретарем США Марко Рубио. Ожидается, что одной из главных тем переговоров станут война в Украине, а также ситуация вокруг Ирана.

Пока никаких решений по возобновлению мирного процесса стороны не объявляли, однако контакты между представителями США, Украины и России продолжаются на разных уровнях.