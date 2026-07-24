Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Глава МВД Эстонии призвал внести в шенгенский черный список более миллиона россиян 0 88

В мире
Дата публикации: 24.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Игорь Таро
ФОТО: пресс-фото

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что Европейскому союзу следует значительно расширить шенгенский черный список, включив в него всех лиц, причастных к российской агрессии против Украины. По его оценке, речь может идти более чем о миллионе человек.

По словам Таро, Эстония не считает попытки ограничить выдачу туристических виз гражданам России безнадежными, несмотря на то что некоторые страны ЕС продолжают их выдавать. Министр отметил, что последовательная позиция Таллинна уже повлияла на дискуссию внутри Евросоюза и на подход Европейской комиссии.

Он напомнил, что Эстония прекратила выдачу туристических виз россиянам сразу после начала полномасштабной войны в Украине. Кроме того, страна не разрешает въезд обладателям туристических шенгенских виз, выданных другими государствами. По словам министра, таким путешественникам отказывают во въезде как на сухопутной границе, так и в аэропортах.

«Нельзя приезжать на рождественскую ярмарку в Таллинн, пока ваша страна бомбит Украину», — так Таро объяснил позицию эстонских властей.

Министр рассказал, что Эстония регулярно поднимает вопрос о визовой политике на встречах глав МВД стран Евросоюза. По его словам, согласно прошлогодним данным «Шенгенского барометра», всего за восемь месяцев гражданам России было выдано почти полмиллиона виз, что вызвало обеспокоенность Таллинна.

По мнению Таро, сейчас риторика стран, продолжающих выдавать визы россиянам, изменилась. Если раньше они открыто отстаивали свою позицию, то теперь чаще подчеркивают, что проводят индивидуальную оценку каждого заявления на визу.

Глава МВД также выступил за внесение в общеевропейский шенгенский черный список всех лиц, причастных к агрессии России против Украины. По его словам, Эстония уже включила в него тысячи человек, а инициативу поддержали Латвия, Литва, Чехия, Финляндия, Швеция и Польша.

При этом, считает министр, масштабы должны быть значительно больше. По его оценке, в список необходимо включить не тысячи и даже не сотни тысяч человек, а более миллиона.

По словам Таро, сейчас страны ЕС обсуждают не саму идею ограничений для участников российской агрессии, а наиболее подходящий юридический механизм реализации такого решения.

×
Читайте нас также:
#Эстония #Украина #черный список #Шенген #Евросоюз #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Михаил Драпатый
Изображение к статье: Флаг США
Изображение к статье: Бассейн
Изображение к статье: горящее судно

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Пожарная машина
ЧП и криминал
Изображение к статье: Девушка в бассейне
Люблю!
Изображение к статье: Велосипед
Политика
Изображение к статье: Номер квартиры
Люблю!
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич
Политика
1
Изображение к статье: Ремонт дорог
Наша Латвия
Изображение к статье: Пожарная машина
ЧП и криминал
Изображение к статье: Девушка в бассейне
Люблю!
Изображение к статье: Велосипед
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео