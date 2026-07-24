Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что Европейскому союзу следует значительно расширить шенгенский черный список, включив в него всех лиц, причастных к российской агрессии против Украины. По его оценке, речь может идти более чем о миллионе человек.

По словам Таро, Эстония не считает попытки ограничить выдачу туристических виз гражданам России безнадежными, несмотря на то что некоторые страны ЕС продолжают их выдавать. Министр отметил, что последовательная позиция Таллинна уже повлияла на дискуссию внутри Евросоюза и на подход Европейской комиссии.

Он напомнил, что Эстония прекратила выдачу туристических виз россиянам сразу после начала полномасштабной войны в Украине. Кроме того, страна не разрешает въезд обладателям туристических шенгенских виз, выданных другими государствами. По словам министра, таким путешественникам отказывают во въезде как на сухопутной границе, так и в аэропортах.

«Нельзя приезжать на рождественскую ярмарку в Таллинн, пока ваша страна бомбит Украину», — так Таро объяснил позицию эстонских властей.

Министр рассказал, что Эстония регулярно поднимает вопрос о визовой политике на встречах глав МВД стран Евросоюза. По его словам, согласно прошлогодним данным «Шенгенского барометра», всего за восемь месяцев гражданам России было выдано почти полмиллиона виз, что вызвало обеспокоенность Таллинна.

По мнению Таро, сейчас риторика стран, продолжающих выдавать визы россиянам, изменилась. Если раньше они открыто отстаивали свою позицию, то теперь чаще подчеркивают, что проводят индивидуальную оценку каждого заявления на визу.

Глава МВД также выступил за внесение в общеевропейский шенгенский черный список всех лиц, причастных к агрессии России против Украины. По его словам, Эстония уже включила в него тысячи человек, а инициативу поддержали Латвия, Литва, Чехия, Финляндия, Швеция и Польша.

При этом, считает министр, масштабы должны быть значительно больше. По его оценке, в список необходимо включить не тысячи и даже не сотни тысяч человек, а более миллиона.

По словам Таро, сейчас страны ЕС обсуждают не саму идею ограничений для участников российской агрессии, а наиболее подходящий юридический механизм реализации такого решения.