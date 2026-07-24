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Катастрофа на юге Европы: Франция просит помощи, Испания вводит режим ЧС 0 1535

В мире
Дата публикации: 24.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пожар

Масштабные лесные пожары продолжают охватывать юг Европы. Франция обратилась за помощью к партнерам по ЕС, а Испания объявила чрезвычайное положение в одном из регионов.

Франция запросила помощь европейских стран в борьбе с лесными пожарами. Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон, отметив, что на помощь уже направлены два самолета-амфибии Canadair из Хорватии, два пожарных самолета Air Tractor из Португалии, а также тяжелые вертолеты Black Hawk из Чехии и Словакии, передает NOS.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась на юго-западе Франции. В коммуне Леж-Кап-Ферре жандармы ночью обходили дома, эвакуируя жителей. По словам пожарных, ситуация там носит «катастрофический характер».

В департаменте Жиронда, недалеко от Бордо, эвакуированы более 20 тысяч человек. Огонь уже уничтожил около 4800 гектаров лесов и природных территорий. В регионе ожидается жара до +39 градусов, что осложняет борьбу со стихией.

В тушении пожаров задействованы около 800 пожарных, 260 единиц техники, пять самолетов и пожарный вертолет. Ранее во время ликвидации одного из крупных очагов возле Бордо погибли двое пожарных.

Еще один крупный пожар бушует южнее Бордо, в районе Бискарроса. Возгорание началось после того, как загорелся фургон, а затем огонь быстро перекинулся на лес. Уже выгорело более 1000 гектаров территории, эвакуированы около 3000 отдыхающих из четырех кемпингов.

Не менее сложная обстановка сохраняется и в департаменте Вар на юге Франции, между Марселем и Ниццей. Там лесной пожар охватил более 2500 гектаров. Хотя распространение огня удалось замедлить, пожарные продолжают бороться с многочисленными тлеющими очагами.

Тем временем в Испании Министерство внутренних дел объявило режим чрезвычайной ситуации в районе Мадрида и провинции Авила. Из-за нескольких крупных пожаров эвакуированы тысячи жителей, а управление ликвидацией последствий передано военному подразделению по чрезвычайным ситуациям.

В регионе Мадрида свои дома уже покинули около 10 тысяч человек. Власти рассчитывают, что введение режима ЧС позволит быстрее перебросить дополнительные силы и технику в районы бедствия.

Лесные пожары продолжаются и в Италии. Из-за экстремальной жары и сильного ветра огонь распространяется на Сицилии и в южном регионе Калабрия.

Южная Европа переживает одну из самых тяжелых волн лесных пожаров этого лета. Высокие температуры, засуха и сильный ветер не позволяют быстро взять огонь под контроль, поэтому страны вынуждены объединять силы для борьбы со стихией.

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#катастрофа #Франция #Испания #Европа #помощь
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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