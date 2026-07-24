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Лавров обвинил Трампа в «непацанском» поведении 1 172

В мире
Дата публикации: 24.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: "Пацанские" разборки

США не выполнили договоренности по поводу завершению войны в Украине, которые были достигнуты президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на встрече в Анкоридже, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Так он прокомментировал слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что обсуждавшиеся на Аляске варианты «провалились».

По словам Лаврова, российская делегация прибыла на саммит, заранее ознакомившись с предложениями Вашингтона по урегулированию конфликта в Украине.

«Президент Трамп, я не выдам большой тайны, не раз говорил: "Вот это наше предложение, да, там частично компромиссное", и мы это приняли. <…> Но он добавил, что [президент Украины Владимир] Зеленский сделает то, что он предложил. Ну, вот не получилось сделать», — отметил Лавров. Он добавил, что «совесть» российской стороны «чиста» в этом вопросе. «Знаете, как говорят, слово пацана: пацан сказал — пацан сделал. Мы сказали — мы готовы. Но с той стороны этот подход модифицирован», — подчеркнул глава МИД.

Объясняя «провал» договоренностей Трампа и Путина, Рубио отмечал, что заключить мирное соглашение на оговоренных условиях не было возможности из-за несогласия с ними Украины. «Именно поэтому та попытка не сработала. Так что нам придется искать новые предложения и новые идеи, потому что тот вариант определенно не был приемлем для Украины в то время, и я не думаю, что он приемлем для них и сейчас», — говорил глава Госдепа.

Напомним, что Путин и Трамп провели встречу на Аляске 15 августа 2025 года. Официально договоренности сторон не раскрывались. При этом речь шла не о готовом документе, а о рамочном принципе для завершения войны. По словам источника Reuters в Москве, президенты России и США согласовали «формулу Анкориджа», которая подразумевала передачу России всего Донбасса, а также заморозку линии фронта на других участках.

До этого Путин потребовал от Киева вывести украинские войска из «ДНР», «ЛНР», Запорожской и Херсонской областей для прекращения боевых действий. Зеленский отверг этот ультиматум. Позднее он говорил, что в администрации Трампа настаивают — Украина должна передать России Донецкую область для окончания войны. Однако, по словам Зеленского, Киев не может пойти на это, поскольку такой шаг ударит по обороноспособности страны, пишет The Moscow Times.

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#США #Украина #Дональд Трамп #дипломатия #Россия #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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